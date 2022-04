Vara tras el final del uso obligatorio de las mascarillas: “Se trata de convivir con el virus”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, considera que este próximo miércoles, el día establecido para el final de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interior, no supondrá “un antes y un después”, ya que su uso será todavía obligatorio en diversos ámbitos. No obstante, ha recordado que su uso está en función de la responsabilidad de cada uno y, en este sentido, le ha sorprendido “tanta gente con mascarilla” en exteriores durante Semana Santa, pese a que no fuera obligatorio.

El presidente extremeño ha señalado que “una parte de la mascarilla se va a quedar”, como en entornos como los centros sanitarios o en el transporte público, en los que aún será obligatorio su uso.

Fernández Vara ha recordado además que “se está produciendo un cambio”, pues “se han dejado de dar datos diarios y se lleva a cabo un control menos inmediato a lo que se producía antes” a hacer las valoraciones por semana, aunque se dispongan de los datos “día a día”. Según estos análisis, la situación de la incidencia es “de meseta, con unos días donde se sube un poco y otros donde se baja, y con las hospitalizaciones en las UCI que se mantienen”.

En este contexto, se trata “de convivir con el virus, igual que se produce con el caso de la gripe”, una enfermedad “con dos años sin nada” pero “con bastantes casos” en las últimas semanas, ha concluido.