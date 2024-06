Les nostres convidades en aquest col·loqui tenen en comú que les protagonistes dels seus llibres són dones que no responen a arquetips i que fugen de convencionalismes. A més, són noves veus al panorama literari català i que aporten una perspectiva també diferent de l'ofici d'escriure, com Mar García, que el va viure abans com a editora i això es nota a la cuidada escriptura; Txell Feixas, la visió de la qual és periodística; o en el cas de Regina Rodríguez Sirvent, amb un ritme i visió generacional que han convertit la seva novel·la en un dels fenòmens dels darrers anys a Catalunya.