Los planes de ocio con niños acaparan la agenda navideña con música, circo y visitas guiadas a exposiciones

Entramos en la semana más familiar del año (en teoría) y la agenda cultural lo nota y se llena de planes con niños para hacer más llevaderos estos días en que las familias van a pasar mucho tiempo reunidas y se agotan las ideas para divertir a los más pequeños. En la guía de esta semana vas a encontrar muchos planes de este tipo pero sigue habiendo refugios para los lobos solitarios que desean sacudirse el buenismo navideño con un concierto o visitando la exposición que tenías pendiente hace tiempo y has ido dejando aparcada.

Entre esas propuestas no tan navideñas tenemos conciertos como los de Xabier Díaz, los Resaca Brothers y Morgan en Santiago o los de Tony Lomba y Elio dos Santos en Vigo en Vigo. En la ciudad olívica el Auditorio del Mar se marca una completa programación familiar navideña con espectáculos muy chulos y en A Coruña podremos ver el montaje del Circo Galtuk en el Teatro Colón o aprovechar el tiempo libre para darnos una vuelta por los museos científicos de la ciudad. Mucho y bueno para elegir, como podéis ver. Sea cuál sea el plan que elijas, os deseamos desde aquí que paséis buenas fiestas y que la resaca del fin de semana navideño sea lo más ligera posible.

Eventos muy familiares en el Auditorio Mar de Vigo. Viernes 23, Lunes 26 y Martes 27

El Auditorio Mar de Vigo se ha tomado muy en serio el carácter familiar de estas fiestas y esta semana programa tres espectáculos, muy diversos entre sí, pero que pueden despertar el interés de distintas generaciones. El viernes 23 arrancan con un originalísimo concierto de música para videojuegos, con la Orquesta Sinfónica de Vigo 430 y la participación en directo del Youtuber y gamer León Picarón. Aquí entradas. La programación continúa el lunes 26 con un interesante concierto de Música de Cine, protagonizado por la Hollywood Simphony Orquestra (entradas) y el martes 27 llegará el momento más esperado por los pequeños de la casa con el espectáculo musical que rinde tributo a Frozen. Info y entradas aquí.

Circo Galtuk para toda la familia en A Coruña. Teatro Colón. Jueves 29 y Viernes 30

La historia de una niña que ve desaparecer sus juguetes es el hilo conductor de este espectáculo musical y circense que promete hacer las delicias de niños y mayores. El Teatro Colón de A Coruña programa cinco funciones de este montaje el miércoles 28 y el viernes 30 para que nadie se lo pierda. Aquí entradas.

Xabier Díaz y Morgan en Santiago. Sala Capitol. Viernes 23 y jueves 29

Program doble muy apetecible para esta semana navideña en la sala Capitol de Santiago. El viernes 23 actúan Xabier Díaz y las Adufeiras do Salitre, un grupo que lleva ya muchos meses recorriendo el país con su música. Y el jueves 29 llega a esta misma sala la gira del grupo madrileño Morgan, que está obteniendo un gran éxito con la presentación de su nuevo disco The River and the Stone. Aquí entradas para ambos conciertos.

Ocio con mucha ciencia en A Coruña. Museos Científicos y A Fundación

Una buena forma de aprovechar el tiempo libre en estas fiestas es darse una vuelta por los museos científicos coruñeses. El Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa de las Ciencias cuentas con exposiciones permanentes y temporales que seguro van a despertar el interés de toda la familia. Más info. Además, este año la ciudad cuenta con un plus de Ciencia ya que sigue abierta en la sede de A Fundación la muestra More than Human, que analiza la historia de la inteligencia artificial y que permanecerá abierta hasta el 5 de febrero. Más info.

Otras propuestas:

Paloma y los Resaca Brothers en Santiago: la sala Riquela programa dos conciertos chulos para esta semana navideña. El martes 27 estará la compositora gallega Paloma y el miércoles 28 los divertidos Resaca Brothers. Más info.

Tony Lomba y Elio en Vigo: los conciertos navideños del inclasificable dúo vigués llegan esta semana a su ciudad natal. Conciertos el jueves 29 y el viernes 30 en La Fábrica de Chocolate. Entradas aquí.

Navidad en el Gaiás: la Cidade da Cultura de Galicia ha diseñado una completa programación navideña con visitas guiadas a exposiciones, un bosque de papel navideño y espectáculos como una función teatral de marionetas del jueves 29. Más info.

El CDG en Cangas: la última producción del Centro Dramático Galego, Recortes, caneos e outras formas de driblar, llega al Auditorio Municipal de Cangas el viernes 23 con función doble: más info.