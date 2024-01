Las redes discuten una foto de TVG: un saco de pellets flota amarrado por un extraño cordel verde

La última imagen de la discordia en la crisis de los pellets procede de los medios públicos gallegos. Primero fue su cuenta oficial de información, G24, la que colgó un post en la red social X (antes twitter) mostrando un vídeo que, en realidad, era un montaje con una única imagen: un saco flotando en el mar y atado con una cuerda. El texto dice: “Se encontraron varios sacos de 'pellets' en distintos puntos de la costa gallega. ¡Según pudimos saber, estaban en la superficie del mar!”

Los gráficos del vídeo, ambientado con música épica, tampoco ahorran en admiraciones: “Este saco de 'pellets' fue recogido por un barco cerca de O Grove. ¡Estaba flotando en el agua! Y no es el primero que encuentran en la superficie del mar. ¡Recogieron otro cerca de Camariñas! ¡Y también estaba a flote! ¡Cada saco que se recoge en el mar son granulados que no llegan a la costa!”. Los rótulos repetían, palabra por palabra -aunque con más énfasis- el lema con el que la Xunta demanda al gobierno que utilice sus medios para pescar los fardos en el océano.

🔵 PELLETS

Atopáronse varios sacos de 'pellets' en distintos puntos da costa galega. Segundo puido saber @g24noticias, estaban na superficie do mar!

Máis info aquí 👉 https://t.co/FPAQryzfm3 pic.twitter.com/HUENqXCZo8 — G24 (@G24Noticias) 11 de enero de 2024

La polémica aumentó minutos después, cuando esa foto apareció en el Telexornal, dentro de una información sobre la llegada de pellets a la costa. El formato horizontal permitió ver la imagen completa y dónde acababa la cuerda que sujetaba el saco, bien para que no se lo llevase la corriente, bien para que no se hundiese: estaba atado a lo que, para los tuiteros, era un muelle y no un barco. Una vez asegurado con el nudo, ¿lo habían vuelto a lanzar al mar?

El lío ya estaba armado:

E viña atadiño cunha corda? Xa fan máis os sacos de pellets por sí mesmos ca o goberno da Xunta. — O Brote (@obrote1) 11 de enero de 2024

A Xunta bota de novo un saco ao mar para recollelo, Esa atadura ven de fábrica polaca #seghuro — X A B I O B I 🇵🇸 (@xabiobi) 11 de enero de 2024

Un saco aberto flotando na auga e por casualidade non se ve nada de pellets flotando nesa auga arredor do caso. Para loiadas as vosas 🤣 — Esteban SP (@Esp90Dumbria) 11 de enero de 2024

Puestos a dudar, hubo quienes incluso dudaron de que fuese realmente un saco de pellets:

Eso no es un saco de pellets señores de @G24Noticias.

Los sacos de pellets son de plastico(como todos hemos visto) y ese es de rafia.

Ese saco es de los que usan los furtivos para saber donde empieza el trasmallo, a los que no conocen el mar podéis engañarlos, dejad de intoxicar. https://t.co/C2emr5QA7J — Bulldog Punk (@bulldog_punk) 12 de enero de 2024

un saco de pienso das galiñas.Anda ide o carallo https://t.co/Bg4KK3gt2v — kazan GZ🛰 (@kazan_leo) 11 de enero de 2024

Y, claro, entre los que no se han resistido a dejar su opinión no podía faltar el ministro de Transportes, Óscar Puente: