La dirección del PSOE gallego desautoriza a la ejecutiva provincial de Ourense y dice que no negociará con Jácome

La ejecutiva provincial del PSOE en Ourense aprobó por unanimidad negociar con el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, para apear a los Baltar de la Diputación de Ourense tras más de tres décadas controlando la institución provincial entre padre e hijo. Pero el movimiento, que no tiene la bendición de la cúpula de los socialistas en Galicia. El secretario general, Valentín González Formoso, ha desautorizado a sus compañeros ourensanos, liderados por Rafael Rodríguez Villarino: “Está claro que el PSOE no va a negociar con Jácome nada”. Fuentes socialistas han manifestado a elDiario.es que los que sí harían sería aceptar los votos de Democraria Ourensana al candidato que presenten a la Diputación, pero sin que medie un acuerdo con la formación del actual alcalde de Ourense.

La Comisión Executiva Nacional Galega que abordó este jueves el resultado del 28M y la política de pactos tras las elecciones. Formoso dijo a los medios al finalizar que el acuerdo del partido es poner en marcha una comisión negociadora con el BNG para “garantizar la investidura de gobiernos progresistas” en las entidades locales y, pero no ha despejado qué ocurrirá con el caso de Ourense. En cualquier caso, ha recalcado que es la dirección gallega la competente para decidir sobre pactos, que “tendrá que refrendar Ferraz”. “Será la dirección gallega la que se tenga que encomendar esa tarea de negociar pactos en cualquier provincia y ciudad”, insistió. Sobre si Ourense requerirá una excepción, el secretario general del PSdeG replicó que lo que buscan es un acuerdo marco con el BNG y en ahí “no caben excepciones”.

Un pacto entre el PSOE en la provincia de Ourense y Jácome permitiría un relevo histórico en la Diputación, desde la que la familia Baltar ha desplegado su poder por la provincia. Y sería un giro de 180 grados en la postura de los socialistas con respecto al polémico alcalde de Ourense. El acuerdo tendría que pasar por dejar vía libre a que repita en el Ayuntamiento después del inesperado resultado en las municipales, en las que incrementó el número de votos y el de concejales: ha pasado de siete a 10 y ha situado a Democracia Ourensana como la fuerza más votada en la ciudad en medio de los escándalos por los audios en los que presume de saber blanquear dinero.

Pero durante la campaña, el candidato del PSOE en la capital provincial, Paco Rodríguez, manifestó su negativa a llegar a acuerdos con Jácome y dejó abierta la posibilidad de un entendimiento con el PP para que gobernase la lista más votada de las dos. La representación obtenida entre ambos, sin embargo, no suma los suficientes concejales y, para desalojar a Jácome de la Alcaldía, sería necesario un acuerdo que incluyese al BNG. Ya han movido ficha: el candidato del PP, Manuel Cabezas, aseguró este jueves ante los medios que ya ha hablado con Rodríguez para buscar la manera de que Democracia Ourensana no repita: “Ambos compartimos plenamente que la situación vivida en el Ayuntamiento de Ourense durante estos últimos años no puede volver a repetirse y, por tanto, estamos absolutamente de acuerdo en ponerle fin el próximo 17 de junio”. En la misma jornada lanzó una convocatoria para un encuentro al que llamó también al líder local del BNG, Luís Seara.

En la misma jornada, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha evitado defender a José Manuel Baltar como el candidato del partido a la Diputación de Ourense. En respuesta a una pregunta directa al respecto ha insistido en que él defiende que gobierne la lista más votada en todos los sitios, pero “sin hablar de nombres” y ha manifestado que, a día de hoy, Baltar es “concejal en Esgos, nada más”. El puzle del gobierno provincial y de la ciudad de Ourense sigue sin estar armado.