El presidente de Inditex pide "no revertir las reformas eficaces" para salir de la crisis

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha pedido esta mañana que la receta para salir de la crisis motivada por la pandemia "huya de dogmatismos e ideas preconcebidas" y "no desmonte lo que está funcionando". "No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser mas flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creacion de empleo", afirmó en un tiempo en que la derogación de la reforma laboral del 2012 está en primera línea política.

Isla, que participó en la inauguración de una cumbre empresarial organizada por la CEOE, también defendió que se mantengan medidas que eviten la destrucción del tejido empresarial como los expedientes de regulación temporal de empleo o los avales públicos. En concreto, aseguró que es "importantísimo" no retirar ni "descafeinar antes de tiempo" estas iniciativas que puso en marcha el Gobierno central para amortiguar el efecto del parón económicos sobre los trabajadores. "Si se destruye el tejido empresarial es mucho más difícil reconstruirlo y tendría un impacto muy signficativo en términos de empleo", señaló.

El presidente de la multinacional, que anunció la semana pasada su intención de cerrar más de 1.000 tiendas, afirmó que "no hay soluciones mágicas" para superar la situación económica actual, pero consideró clave generar "certidumbre y seguridad jurídica" a empresas e inversores nacionales e internacionales. "Cuando no hay seguridad jurídica la inversión se retrae, la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y generar empleo. Este es nuestro gran objetivo", incidió.