Estrella Galicia gana un 12% menos en 2022 lastrada por la inflación

Con la presentación de los resultados de 2021, Estrella Galicia daba por superado el impacto económico de la pandemia, pero el último año ha supuesto un revés en sus cuentas. Los beneficios después de impuestos siguen en terreno positivo, pero se han contraído. El grupo cervecero ha cerrado 2022 con unas ganancias de 83,9 millones de euros, que son un 11,56% menos que los 94,9 millones del ejercicio previo. El presidente ejecutivo de la corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, ha restado importancia a la caída en el resultado. Este primer semestre, dijo en un encuentro con los medios, le hace confiar en una vuelta a las cifras de 2021.

Rivera atribuye el impacto sobre las cuentas al incremento “brutal” de los costes, que ha cifrado en un 50%. La decisión, aseguró, fue la de no elevar los precios de sus productos en la misma medida. Y, en consecuencia, el margen bruto de la compañía bajó. “Es lo que tocaba”, afirmó. Define 2022 como un año “complicado”, pero la empresa no ha “querido” ni “podido” repercutir el encarecimiento registrado en sus procesos. Su canal preferente de venta es a la hostelería, un sector que han considerado que seguía “muy tocado después de la pandemia” y no podía encajar otro “golpe” en forma de una mayor subida de precios.

Otra víctima de la ralentización ha sido el proyecto de construir una fábrica en Brasil anunciado en 2021. La prioridad ha sido la nueva planta de Arteixo para producir cerveza, expuso Ignacio Rivera. La inversión de la corporación el año pasado fue de 153,4 millones de euros y va a continuar hasta 453 millones.

Para evitar que el apalancamiento supere el nivel que consideran conveniente (nunca más de dos veces el Ebitda -un indicador financiero que tiene en cuenta las ganancias antes de que se apliquen impuestos, intereses, etc-, e idealmente en torno a 1,5 veces, según Rivera), la compañía ha retrasado los planes en ese país sudamericano y los impulsará a partir de 2025. Será después de que hayan inaugurado la fábrica de Morás, en Arteixo, que prevén para 2024. Si no fuese así, el presidente ejecutivo asegura que tendrían “un problema importante de oferta”, es decir, insuficiente producción de cerveza. Cuando esas instalaciones empiecen a funcionar, añadió, el precio no bajará. “Sabemos que no somos una cerveza barata”, dijo. Pero su apuesta es seguir considerándose artesanos.

Esa nueva fábrica en Galicia va a ser la principal explicación de que las previsiones de contratación de personal se incrementen hasta 400 en el presente ejercicio, frente a una media anterior de unas 100 nuevas incorporaciones anuales. Al cierre de 2022 trabajaban 1.573 personas en Hijos de Rivera, un 8,33% más que en 2021, cuando eran 1.448.

A pesar de la concentración en la fábrica de Morás, el mercado que Estrella Galicia tiene fuera de su territorio de origen continúa ganando peso en sus operaciones. Vende más fuera que dentro de Galicia y las exportaciones representan el 10% y van en aumento. La corporación tiene 34 empresas -no solo produce cerveza, sino que también vende aguas, vino o sidras y tiene firmas dedicadas al desarrollo de lúpulo- y lleva sus productos a 76 países.

Ignacio Rivera asegura que tienen también la vista puesta en la tendencia de la población más joven a consumir menos alcohol. Es algo que estudian, dice. Y también la competencia en forma de bebidas de baja graduación tipo combinados. El presidente ejecutivo del grupo ha resumido otras cifras de 2022: han producido 494 millones de litros de cerveza, un 10% más que el año anterior; y 217 millones de litros de agua, un 14,53% más. La facturación se incrementó un 18,61%, hasta los 724 millones de euros, frente a los 610 de 2021. Sueñan, asegura, con alcanzar la cifra de los 1.000 millones.