Estrella Galicia da por superada la pandemia con récords en facturación y ventas

“Superamos la pandemia”. “Salimos reforzados de la crisis”. Los datos avalan el optimismo “e ilusión” que reinan en los despachos de Estrella Galicia: la compañía Hijos de Rivera cerró 2021 batiendo récords. La facturación aumentó un 27,4% (610,4 millones de euros), los beneficios después de impuestos se dispararon casi un 80% (94,9 millones de euros) y la plantilla es un 15,8% más grande (1.448 personas, el 90% con contrato indefinido). Las ventas de cerveza crecieron un 28%, ya representan 436 millones de litros, y las de agua subieron un 16,4% (189 millones de litros). Fue un buen año, pese a que aún estuvo muy marcado por las restricciones impuestas por la COVID, como el cierre generalizado de la hostelería en el primer trimestre. Y las perspectivas, según remarcó este jueves el presidente de la corporación, Ignacio Rivera, son seguir creciendo pese a la inflación y un contexto general “complicado”.

Estrella Galicia, de momento, “resiste” y no repercute en los precios de venta de sus productos el gran incremento de los costes de materias primas o de logística que está sufriendo por la actual crisis económica. El precio del vidrio y del aluminio de las latas y chapas se disparó. “Estamos aguantando, pero veremos cómo termina esto. A finales de año se vera. Y 2023 será, creo, un año de resaca”, comentó Rivera en la presentación del balance anual de la corporación, en el que calificó de “históricos” los resultados.

Estrella Galicia cuenta con un potente plan de inversiones de más de 600 millones de euros, “una cifra que es una salvajada y cambiará la organización en 2024”, vaticinó su presidente ejecutivo. Arranca estos días la construcción de su segunda fábrica, en Sao Paulo (Brasil), que esperan que esté operativa dentro de un año. Permitirá impulsar la internacionalización de la compañía, que engloba ahora 31 empresas en ocho países y comercializa sus productos en 60 países. Las nuevas instalaciones en A Coruña, que se expandirán en el polígono de Morás (Arteixo), ante la imposibilidad de extender más la actual sede del polígono coruñés de A Grela, están previstas para 2024.

Estrella Galicia tiene por meta intentar alcanzar, a medio plazo, una facturación de 1.000 millones de euros. “Un sueño”, dice Rivera, aún lejano pero factible, pese a las complicadas coyunturas económicas. Insistió mucho el máximo presentante de la corporación gallega en que tampoco esperaban tan buenos resultados en 2021. Fue, en su opinión, la reorganización interna de arriba abajo que llevó a cabo lo que le permitió batir récords. “Sin ella, no estaríamos aquí. Muchos de nuestros distribuidores nos afirmaron que por el hecho de que nosotros no hicimos un ERTE, les obligó a no cerrar y resistir”, cuenta Rivera. De hecho, las restricciones de la pandemia dieron también un vuelco al negocio de Estrella Galicia. Antes de la COVID, el 75% de sus ventas eran en la hostelería. Ahora, los supermercados ya representan el 49%. Y todo eso obligó a la cervecera a adaptar sus lineas de producción a las nuevas tendencias de consumo, ya que al aumentar las ventas domésticas, se usan más latas y botellas no retornables, y aumentan los costes. La apuesta de la compañía es también “dar un salto importante” en el mercado del comercio digital, con planes de completar su oferta de productos con otras marcas artesanales.

Entre los planes está también lanzar este año una nueva marca de cerveza. Siempre con el principio de “no ser los más vendidos, sino los más queridos”, subrayó Ignacio Rivera. El presidente de Estrella Galicia comentó que el crecimiento de las ventas fue generalizado en todos los productos, aunque la gama de cervezas fue la que alcanzó mayores récords, con 100 millones de litros más que antes de la pandemia.