Feijóo ironiza sobre los resultados del CIS de abril: “Si da que el PP sube, le aseguro que el PP sube”

Alberto Núñez Feijóo abandonó este miércoles su discurso grave, por momentos catastrofista, sobre la situación que atraviesa España para celebrar los datos del CIS. Lo hizo apoyándose en la ironía: “Si el CIS da que el PP sube, le aseguro que el PP sube. Con qué intensidad y con qué diferencia, se lo dejamos a estudios demoscópicos independientes. Porque con el CIS actual es imposible ganarle al PSOE. Y eses es nuestro objetivo”. El barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge el efecto de las primeras semanas de Feijóo al frente de los populares gallegos y registra una notable subida del partido, que se sitúa a solo 2,9 puntos de los socialistas.

Durante este tramo inicial de su liderazgo en la derecha española, la exigencia de una bajada general de impuestos ha sido uno de los ejes de su discurso. Sin demasiada concreción ni justificación de su viabilidad, el todavía presidente de la Xunta insiste. Lo volvió a hacer en Porto do Son (A Coruña), una localidad marinera a donde había acudido a inaugurar su reformada fachada marítima. “No hay nadie en nuestro país salvo el Gobierno que no esté preocupado por la inflación”, sostuvo, obviando las medidas adoptada por el gabinete de Sánchez en las últimas semanas. Según Feijóo, la subida del IPC en España es “un 40% mayor” que en el resto de la Europa comunitaria.

“Bajar la inflación es la prioridad. Bajando la inflación casa todo. Por supuesto, también las pensiones”, adujo. Justo este miércoles se conocía el dato sobre los precios correspondiente a marzo: un 9,6% de subida. Galicia, cuyo ejecutivo todavía y hasta por lo menos mayo dirige Feijóo, lleva dos meses encadenando datos peores que la media española. En marzo, fue el 10,5%, el más elevado desde 1984. No hizo comentario específico al respecto. Y las medidas anunciadas por la Xunta hace ya prácticamente un mes no parecen hacer efecto. “Si no controlamos los precios, las pensiones no llegarán”, señaló, antes de repetir su receta teórica: “Bajar los impuestos a los trabajadores, a las rentas medias y a las rentas bajas”. Los recortes fiscales que aplicó en Galicia en los últimos meses beneficiaron sobre todo al sector superior de la pirámide salarial.

También se refirió, a preguntas de la prensa, a otra de las propuestas con las que trata de condicionar el debate político, la de que gobierne por ley la lista más votada en las elecciones. “En democracia se priman las mayorías. Un país que se somete a las minorías es un país inestable”, aseguró, y remontó el origen de esa circunstancia al Pacto del Tinell, cuando, dijo, “se decidió que se podía pactar con todos excepto con el Partido Popular”. El Tinell fue el acuerdo rubrocado en 2003 entre PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya que acabó con 23 años de gobiernos de CiU en Catalunya. Los socialistas catalanes habían obtenido más votos que los convergentes, pero menos escaños.

Tampoco en este asunto predica Feijóo con el ejemplo. La única de las siete ciudades gallegas donde no gobierna la izquierda es Ourense. El Partido Popular cerró allí la puerta a la lista más votada, el PSOE, y entregó la alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome, de la derecha populista de Democracia Ourensana. Solo unas semanas antes, el propio Feijóo había calificado de “letal” para la ciudad esa posibilidad.