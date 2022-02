Feijóo se posiciona del lado de Ayuso y le pide a la dirección del PP que esté “a la altura de las circunstancias”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acostumbra a elegir la ambigüedad y a dejar declaraciones para leer entre líneas cuando las aguas bajan revueltas en su partido. Pero en esta ocasión ha tomado partido y se ha situado del lado de su compañera Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, enzarzada en una guerra con la dirección nacional que acaba de manifestarse en forma de un cruce de acusaciones: el entorno de Ayuso habla de espionaje a la presidenta y en Génova dicen que sospechan que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión por mediar entre la Comunidad de Madrid y una empresa adjudicataria de un contrato.

Feijóo, uno de los barones con más peso en el PP, ha hecho una lectura de los hechos en clave interna y de partido y ha pedido a Génova que esté "a la altura de las circunstancias". En cuanto a una posible mordida, asegura que, con la información que tiene, no está "preocupado". Citó la legislación sobre contratos públicos y se declaró "convencido" de que las normas se han cumplido en este caso. "Si no, habría que dar explicaciones", agregó. Y cuestionó que "cada vez que hay algún movimiento económico" se dude de la "honorabilidad" de los políticos y de quienes, teniendo alguna relación con ellos, trabajan con el sector público. El caso que implica a Ayuso, su hermano, la empresa de un amigo de ambos y un contrato a dedo de 1,5 millones de euros no le parece a estas alturas "muy preocupante" bajo este foco.

En clave interna el mensaje es otro: "Sí tengo una cierta preocupación por la situación orgánica que está viviendo el PP en Madrid. Llueve sobre mojado y llevamos varios meses ante un asunto que debería estar resuelto por los cauces normales orgánicos del partido y no por informaciones muy sorprendentes". Feijóo traslada a la dirección de su partido que, si hay problemas entre ellos y el PP de Madrid, "hay que resolverlos de forma inteligente y no, desde luego, provocando ningún incendio".

Su petición es que reine la tranquilidad, que considera que "debe ser siempre una pauta de comportamiento, haya problemas o no". "Tranquilidad, análisis objetivo e inteligencia creo que son materias necesarias para gestionar cualquier tipo de incidencia orgánica en el PP", insistió. Desde por la mañana, Feijóo se había mostrado contrariado por las informaciones sobre las acusaciones de espionaje a Ayuso y pide explicaciones. Empleó palabras duras al respecto: "Si se ha contratado a alguien, me parece inaudito. Y, también, imperdonable que estemos perdiendo el tiempo en esto. No procede contratar a ningún investigador privado para investigar a ningún compañero. Vamos a ver cuáles son las explicaciones".

El presidente gallego insiste en que le resulta "inverosímil" que se haya contratado a un investigador para comprobar información que "está publicada en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid". "No encaja la información que se da. No la entiendo y no la comparto. En caso de que fuese así -que alguien ordenase espiar a Ayuso- habrá algún responsable. Si alguien mandó investigar a una compañera de partido, que además es presidenta de una comunidad autónoma, deberá explicar por qué y asumir su responsabilidad".

No se ha pronunciado sobre si alguien debería dimitir ya y ha pedido esperar a conocer los detalles que se den los próximos días: "Espero y deseo que vuelva la calma, el sentido común y un cierto criterio de estar a la altura de las circunstancias. España no merece un discusión como la que estamos viviendo en el día de hoy".