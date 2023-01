El Foro Económico alerta de que la desaceleración económica agranda la brecha entre Galicia y España

El Foro Económico, una plataforma que busca transferir conocimiento desde la universidad y las empresas a la sociedad y los espacios de decisión pública, alerta de la desaceleración de la economía gallega y avisa de que esta agranda la brecha con el resto de España. Su Informe de coyuntura trimestral ha detectado una “acusada” caída de la economía gallega en el tercer trimestre de 2022, pues crece “muy por debajo” de España y Portugal, de forma que se está “desacoplando” del ritmo de avance estatal.

En rueda de prensa en Santiago para presentar el documento, el economista y expresidente socialista de la Xunta Fernando González Laxe ha apuntado a que existe un diferencial de dos puntos porcentuales entre el PIB gallego y español, algo que no ocurría “desde hace tiempo”. A este respecto, González Laxe ha asegurado que las previsiones del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre el de crecimiento estaban en entorno del 3,5% en Galicia y del 5,5% en España para el cierre de 2022, con “un gap de dos puntos porcentuales, mucho”. Se debe, dijo, a un peor comportamiento de la demanda interna en el caso gallego que en el español.

Laxe ha criticado que la inversión pública se redujo en el tercer trimestre en Galicia, en un momento en el que se debería impulsar la reactivación. Y ha avisado de que “no puedes cortar de forma radical y abrupta” ese apoyo en momentos de desaceleración. “Es clave reforzar políticas industriales y fomentar la innovación para acortar la distancia con la media española”, afirmó. Sobre los fondos europeos, admitió “cierta falta de efectividad”, cuestión que achaca a “un exceso de burocracia”.

Ralentización y desacople del mercado laboral

El economista José Francisco Armesto, que también ha participado en la presentación, mencionó la “importante ralentización”. El PIB ha subido un 2,5%, “la mitad” de lo que crecía en el primer y segundo trimestre. Además, hay un diferencial de dos puntos con España, que crece el 4,4%. La inflación gallega también sigue por encima de la española -6,4% y 5,5% a cierre de año. La demanda interna aumenta en España y se contrae 2,1 puntos en Galicia. Además, cae el consumo de los hogares gallegos, mientras sube la media estatal. Y a ello se suma que el gasto de las administraciones es “notablemente inferior” en la comunidad. La productividad gallega sigue por debajo de la media española.

También el mercado laboral crece con menor intensidad que el estatal. Lo explicó Patricio Sánchez, según el que Galicia vive “una de las peores situaciones” entre autonomías en tasas de actividad y ocupación en el tercer trimestre. La tasa de desempleo es del 10,8% frente al 12,7% estatal.

El fin de la convergencia con Europa

El informe del Foro de Economía dedica finalmente un apartado a la convergencia de las regiones con la media europea y expone como algunas de ellas -Galicia, por ejemplo- apuraron su acercamiento a Europa pero “llega un momento que esa convergencia se detiene de manera abrupta”. Se produce entonces un estancamiento a nivel de PIB per cápita, productividad y empleo, lo que Fernando González Laxe identificó con “mejorar pero no llegar” o “avanzar pero no correr”.

El Foro recoge además un estudio sobre digitalización en el que Galicia ocupa el último lugar entre comunidades en 10 de las 16 variables evaluadas.