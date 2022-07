El Gobierno valora resucitar el carbón que se quema en As Pontes para producir electricidad

La fecha de caducidad de la producción de electricidad quemando carbón está en revisión. El Gobierno está elaborando un plan de contingencia energética que no descarta recuperar la actividad en la central térmica de As Pontes, que todos daban por clausurada. La invasión de Rusia sobre Ucrania puede alterar el final de As Pontes, propiedad de Endesa, y darle una nueva vida a la central térmica. El nuevo panorama se explica por los cortes de suministro que se prevé puedan afectar al servicio el próximo invierno.

El Gobierno ha encargado que Red Eléctrica elabore un informe en el que se detallen los pasos a dar a partir de ahora. Las llamadas a la producción verde de energía quedan temporalmente desplazadas por la realidad: precios por encima de la capacidad adquisitiva de las familias y la necesidad de los estados de producir toda la energía posible por los métodos que estén en sus manos.

Durante el debate del estado de la nación que ha arrancado este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado que la diversificación de fuentes de energía es el arma que posee España para mitigar los efectos del corte ruso. A la misma hora que Sánchez pronunciaba esas palabras al CEO de Enagás, Arturo González Aizpiri, le preguntaban en Madrid si veía cortes de gas en el futuro cercano. En respuesta, una importante porción de no y otra no menos importante de todo es posible. Según González Aizpiri “puede haber escenarios que [ahora] no contemplemos” pero “desde el punto de vista técnico, hoy nuestro análisis es que no hay riesgo de cortes de suministro”.

Mientras tanto, la posibilidad de resucitar As Pontes está sobre la mesa. El ejecutivo de Pedro Sánchez está elaborando un plan de contingencia para evaluar las consecuencias del cierre de grifo sobre el gas, en manos de Vladimir Putin. En las últimas semanas, según han confirmado fuentes de Moncloa a esta redacción, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha estado reuniendo con los directivos de las principales empresas de energía para evaluar si el corte de suministro puede ser una realidad en el invierno español. Por ahora Moncloa lo descarta.

Red Eléctrica tiene el encargo de aclarar si As Pontes se vuelve a convertir en imprescindible para garantizar el servicio. Atrás queda el momento en el que se descartaba la electricidad producida en esa planta coruñesa por el impacto medioambiental asociado a su proceso de producción.

Mientras tanto, el líder del PSOE gallego y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha reiterado la importancia de “mantener operativa” la térmica para no fiarlo todo al gas natural como energía de respaldo. La Xunta está en la misma dinámica.

Formoso asegura que “un país que diseña con prudencia su política energética no debe volcar únicamente su garantía de suministro en una sola tecnología. El regidor de esta pequeña localidad coruñesa, de cuya central han dependido tradicionalmente los empleos del municipio asegura que el gas ”está en países convulsos (Argelia, Rusia) y, aunque haya algún proveedor que irrumpe en el mercado, como Estados Unidos, no podemos depender de tan escasos proveedores, de un mercado muy cautivo“.