Mapa de las manifestaciones convocadas para el 8M en Galicia

Las manifestaciones por el 8 de marzo seguirán siendo, en su mayoría, unitarias en Galicia este 2023, pese al debate abierto en el seno del feminismo vinculado fundamentalmente con la Ley Trans y que ha llevado a que haya convocatorias separadas en muchos puntos de España. En el caso gallego, la única excepción a la unidad será la capital. En Santiago de Compostela están programadas dos protestas, que saldrán del mismo lugar y harán el mismo recorrido con una hora de diferencia. Pero no es del debate sobre la nueva legislación lo que ha separado las dos citas. Fuentes del movimiento feminista apuntan a una falta de voluntad para coordinarse, como en los últimos años, a través de la plataforma Galegas 8M.

Una campaña de la Xunta señala a las víctimas de violencia sexual por su forma de vestir y sus actividades

Más

Cuando, hace un par de meses, comenzaron los contactos para organizar la jornada reivindicativa del 8M a través de la plataforma aglutinadora que se encargó en los últimos años, la falta de respuestas llevó a que las manifestaciones se fuesen concretando en el ámbito local. Están convocadas en torno a una veintena de protestas. Además de en las siete principales ciudades, habrá concentraciones y manifestaciones en varias poblaciones medianas y pequeñas. Dentro de las principales manifestaciones habrá, como otros años, un bloque en el que están llamadas a congregarse las abolicionistas, críticas con la Ley Trans y que defienden la abolición de la prostitución y del género.

Las convocatorias se pueden consultar en el siguiente mapa:

La manifestación de Vigo, que saldrá a las 20:00 horas de la Praza dos Cabalos terminará con una actuación musical del grupo Fillas de Casandra.

El sindicato CIG ha convocado también varias concentraciones de delegadas para el 8 de marzo. La intención es “denunciar la precariedad que padecen las trabajadoras y el deterioro de sus condiciones de vida por la inflación. Las convocatorias son a las 12:00 horas en Lugo (edificio de la Xunta), Santiago (Plaza Roja), Ferrol (avenida de Esteiro), As Pontes (Praza do Hospital), Pontevedra (Edificio Sindical), Vilagarcía (Auditorio), Cangas (estación de autobuses), A Guarda (Praza As de Copas) y Ourense (edificio de la Xunta). En A Coruña (Subdelegación del Gobierno) y en Vigo (cruce da Dobrada) están previstas a las 11:30 horas, mientras que en Burela (ante el Ayuntamiento), será a las 11:00.