El personal de la CRTVG afronta su cuarta jornada de huelga y lleva la protesta al Senado para responsabilizar a Feijóo

El conflicto en los medios de comunicación públicos de Galicia sigue sin resolverse. La plantilla de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) va este martes a otra jornada de huelga, la cuarta, para protestar por lo que consideran “manipulación informativa”, “abusos” y “represalias” por parte de la dirección. Lleva, además, su protesta al Senado, en donde va a haber un 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue durante 13 años presidente de la Xunta y al que atribuyen la responsabilidad del deterioro de la situación en ese periodo. Decenas de personas se han trasladado a Madrid para concentrarse desde las 14:00 horas, coincidiendo con el debate.

El "inconcebible" viraje de Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la Radiotelevisión Galega

Más

La nueva jornada de protesta ha vuelto a tener impacto sobre la programación de los medios públicos. En la Radio Galega no se emitieron por la mañana varios programas: Pensado en ti, Ao contraaque, Diario cultural y O tempo. En la televisión no se hicieron el Bos días ni A revista. Además de la de este 25 de abril, el comité intercentros tiene convocadas otros dos días de huelga con el lema “Non máis abusos”, que serán los días 12 y 28 de mayo, la jornada en la que empieza la campaña electoral para las municipales y el propio día de la votación.

El comité de la CRTVG manifestó en un comunicado que sus objetivos siguen siendo “el cese de los abusos” y que el clima laboral sea “respetuoso con los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, sin el “trato degradante” que denuncian de los superiores jerárquicos. También protestan contra varios cambios de puesto de trabajadores que consideran “una medida de castigo” por casos como un enfrentamiento por no querer diluir en una información que el dato del IPC era peor en Galicia que en la media de España o tras una crítica de una periodista en sus redes sociales a Alberto Núñez Feijóo.

Las protestas se suceden mientras la Xunta mantiene una actitud pasiva y el PP emplea su mayoría absoluta en el Parlamento para salir en defensa del director general de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo.

La corporación acaba de rechazar, como adelanta Praza.gal, un proceso de mediación del Consello Galego de Relacións Laborais. El director del departamento de Recursos Humanos, Víctor Tubío, dice en un escrito, al que ha tenido acceso este diario y dirigido a la presidenta de este ente, Antía Sández, que la cúpula de la CRTVG tiene voluntad de negociar únicamente “temas de carácter laboral”. En sus conversaciones con el comité de huelga, añade, “no entró a tratar asuntos como el cese de presuntos abusos, la erradicación de supuestos tratos degradantes, la finalización de hipotéticas manipulaciones informativas o la reversión de infundados traslados represores”. “La CRTVG no puede prestar su conformidad a una mediación sobre cuestiones que no son susceptibles de negociación”, manifiesta. La justificación es que entrar a negociar sobre abusos o tratos degradantes “implicaría admitir como verdaderos unos hechos o comportamientos que la empresa no asume como ciertos”.

El responsable de Recursos Humanos añade que la CRTVG ha aceptado hacer un estudio de riesgos psicosociales, una de las peticiones de la plantilla, y entiende que ya solo cabría una mediación sobre cuestiones “referidas a la recuperación de derechos laborales y salariales y a la clasificación profesional”.