TVG relega a una presentadora víctima del terrorismo tras criticar en redes que Feijóo no se había preocupado por ellas

Este lunes 13 de marzo, Mayte Cabezas se encontró con una carta sobre su mesa de trabajo en la Televisión de Galicia. La remitía el departamento de recursos humanos del ente público y en ella le anunciaban su traslado obligatorio a la Radio Galega después de 30 años como presentadora en el canal televisivo autonómico. No había justificación ni argumentación alguna sobre la decisión. Cabezas entiende, en conversación con este periódico, que se trata de una represalia por haber publicado en sus redes sociales una crítica personal sobre el trato que Alberto Núñez Feijóo dispensó durante su etapa como presidente de la Xunta a las víctimas del terrorismo. El padre de la periodista, guardia civil, fue asesinado por los Grapo en 1989. La compañía, contactada por elDiario.es, afirma que “el cambio de lugar está enmarcado en un cambio que afecta a un programa entero que muda su periodicidad, no a una sola persona. El resto redactores y el equipo técnico de ese programa asumirán nuevas tareas. La organización del trabajo y de sus efectivos es potestad de la empresa y responde a una planificación global, no individual”

La televisión de Feijóo 13 años después: libertad de expresión vulnerada, una ley bloqueada y denuncias de manipulación

Más

La secuencia de los hechos comienza el pasado 7 de marzo, cuando Mayte Cabezas es entrevistada en la Cadena Ser de Vitoria. Faltan tres días para el aniversario de la muerte de su padre y la emisora se interesa por su caso. Allí rememora lo ocurrido -tenía 18 años y llevaba 20 días trabajando en la Televisión de Galicia. Y recuerda como en 2019, durante un homenaje de la Guardia Civil, se le acercó Feijóo, entonces presidente del Gobierno gallego, “y se comprometió personalmente de manera muy íntima y vehemente a que habría de manera inmediata una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Y nunca más. No hay ley ni se la espera”. En otras comunidades sí, pero no en Galicia.

Cuatro días después de haber contado su experiencia en la radio, Cabezas se encuentra con unas declaraciones de Feijóo a la agencia Europa Press. Es el décimo noveno aniversario del 11M y Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El actual presidente del PP asegura que “una política que merece la pena pasa por recordar a las personas que han sido asesinadas por ETA, yihadismo islámico o por cualquier otra causa terrorista”. La presentadora de la TVG decide opinar en sus redes sociales. “Me sentí en la obligación de explicar que era un sinvergüenza”, relata a elDiario.es. Lo hizo en el muro de su Facebook -“con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”- y en respuesta a la información de Europa Press. El lunes 13 de marzo, cuando llegó a su puesto de trabajo en la TVG, recursos humanos le comunicaba que pasaría a trabajar en la radio. Pidió explicaciones. No las obtuvo.

“Mis responsables directas en la tele me dijeron que no era nada personal ni profesional, que eran órdenes superiores. '¿He hecho algo mal?', les pregunté, y me dijeron que no, que al contrario. Fui entonces junto del director de recursos humanos [Víctor Tubío]. Y él dice que se limita a apuntar los nombres que le dan de arriba y enviar las cartas”, narra Cabezas. En ese momento llama por teléfono a Fernando Ojea, director del Área de Contenidos, que no responde. Le envía un correo electrónico “y nada”. Cabezas se personó en su despacho y entonces sí, Ojea responde pero por vía electrónica. “Como no me queda claro, insisto en que quiero hablar en persona con él. Este martes [14 de marzo] me lo encuentro a la salida y me evita mirando al suelo y diciendo que no tiene tiempo”, comenta.

No encuentra otra explicación

Mayte Cabezas, que comenzó su carrera como presentadora en el programa Arestora, pasó después por Portoverán, Moderato Cantábile ou A revista de fin de semana. No encuentra otra explicación a lo ocurrido que el castigo por criticar a Feijóo. “Si hubiese una motivación laboral, podrían explicármelo. Pero yo nunca he tenido un conflicto, dejo mi ideología en la puerta a la hora de trabajar”, señala. Y menciona que todavía en el mes de febrero, la CRTVG le dio un curso de narrativa para reportaje televisivo. “Me he formado durante 30 años en televisión. Hasta el mes pasado. Tengo más de 50 años y no sé hacer nada en la radio. Es una incomprensión total, y las maneras, una falta de respecto a 30 años de servicio público”, concluye. En la respuesta de la CRTVG a este periódico, el ente dice que “los redactores y redactoras tienen formación para desarrollarse en cualquier área del medio de comunicación, tanto televisión, radio, como digital”. Cabezas no comparte esta apreciación.

El comité intercentros de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) ha denunciado en las últimas semanas varios traslados entre medios de trabajadores que considera represalias por su negativa a manipular a favor del Partido Popular. Fue, de hecho, una de las razones principales de las movilizaciones que comenzaron con la huelga del 6 de marzo, que seguirán con otro paro, este de dos días, el 24 y el 25 de marzo.