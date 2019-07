Las víctimas de Angrois piden a Pedro Sánchez la investigación técnica independiente que reclama la UE

A tan sólo unos días de que se cumpla el sexto aniversario del accidente de Angrois, las víctimas reclaman a Pedro Sánchez, que ponga en marcha a investigación técnica independiente que solicitó la UE "en reiteradas ocasiones, primero al gobierno del PP y después al del PSOE", como recuerdan en un comunicado este sábado.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 considera "extremadamente grave" que aún no se haya puesto0 en marcha esa investigación y recuerdan que la UE, "en un durísimo informe", concluye "que el gobierno no cumplió con el deber de investigar la tragedia, poniendo de manifiesto a falta de independencia y la invalidez" de la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), al "no analizar las causas raíz, precisamente las que afectan a Fomento, Renfe y Adif".

La plataforma de víctimas acusa los ex-ministros de Fomento Ana Pastor y Íñigo de lana Serna y al actual, José Luis Ábalos, de "ningunearlos", pero no sólo a ellas sino también a la UE. Por eso, dicen, solicitan ahora "una reunión" con el presidente Sánchez. "Para que nos reciba y ordene realizar una investigación independiente".

"Es imprescindible que se depuren todas y cada una de las responsabilidades y que se esclarezca toda la verdad y se realice la investigación técnica independiente para que se incorpore al proceso judicial", insisten, en un comunicado en el que incluyen un vídeo que recuerda su lucha y todos los obstáculos sufridos en los últimos seis años. En él arremeten contra el PSOE por "seguir los pasos" del PP.

Fomento argumenta, desde hace años, que no puede pedir otra investigación porque ahora los técnicos ya son independientes. Para las víctimas, "no investigar correctamente impide tomar las medidas idóneas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse, uno de los principales objetivos señalados por la normativa".

Ahora, la plataforma advierte también al gobierno socialista sobre la necesidad de esa investigación independiente, una reclamación que ya hicieron el pasado mes de junio al Defensor del Pueblo.

En cuanto a las responsabilidades penales, recuerdan que la instrucción fue cerrada en el diciembre pasado imputando al ex-director de Seguridad del Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista, con un auto que, "en concordancia con la UE, invalida la investigación llevada a cabo por la CIAF".

Además, entienden que también existe "responsabilidad penal por parte de Renfe" por tener "constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva" y no actuar "en consecuencia", tal y como obliga la directiva europea de seguridad. Las víctimas presentaron recurso ante la Audiencia y esperan que pronto se abra juicio oral.

Al margen, aseguran que la comisión parlamentaria "se cerró en falso y sin conclusiones" y esperan que en la próxima legislatura "se retomen los trabajos", que ellos puedan comparecer y que se tengan en cuenta nuevas informaciones relevantes: el gasto de Adif de casi 15.000 euros en asesorar a sus comparecientes o los procedimientos de infracción que la UE ha abierto a España por incumplimiento de la normativa europea de seguridae ferroviaria.

"Padres, hermanos, abuelos, amigos... Tuvimos que ir a Europa para ser tratados cómo verdaderos ciudadanos, y tuvimos que luchar mucho para desmontar la verdad oficial. Seguiremos luchando", concluyen.