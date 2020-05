Jesús Sueiro, médico: "Estamos empleando en el estudio unos recursos que se pueden dedicar a detectar y rastrear nuevos casos"

Los médicos de la Atención Primaria piden a la Xunta que aparque ya el estudio epidemiológico que Feijóo anunció como el mayor realizado nunca por el Servizo Galego de Saúde. Con 61.836 test realizados en la primera oleada, que acabó este viernes, y sin resultados aún conocidos, los profesionales que trabajan en los centros de salud tiene claro que sus conclusiones - con solo un 1% de positivos, indican- no van a cambiar y que es necesario dedicar los recursos de la Atención Primaria volcados en el estudio a la detección y rastreo de nuevos casos. Eso sí, con más medios.

Piden que la Xunta de Galicia pare su estudio epidemiológico. ¿Por qué?

Ya no aporta nada. Si son fiables los test que utilizamos, la prevalencia es más baja del 1%, menor incluso de lo que se pensaba. A mitad del estudio esto ya se sabía y no va a haber ninguna conclusión diferente aunque sigamos haciendo test. Estamos empleando en este estudio unos recursos que se pueden dedicar a otras cosas. El esfuerzo que realizan los compañeros y compañeras de enfermería hay que dedicarlos a atender a los pacientes, especialmente los que tienen otras patologías. Hay que minimizar las complicaciones que pueden sufrir otros pacientes con otras complicaciones que han estado estas semanas en su casa. También hay que centrarse en la detección de nuevos casos, hay que ser ágiles en rastrear sus contactos, hacer pruebas y aislar.

Dice que a la mitad de la primera fase del estudio ya se sabía el resultado, ¿por qué continúa la Xunta hasta realizar los 60.000?

No lo sabemos. En los estudios cuando hay una tendencia tan clara y tan baja ya demuestra que la situación es la que es y no va a cambiar. Se podría haber interrumpido a la mitad y no pasaba nada. En el centro médico de Concepción Arenal, en Santiago, hicimos más de 600 test y todos dieron negativo. Por mucho que digan que son fiables, nosotros nos quedamos con la duda razonable sobre si su eficacia es tan alta como dice el fabricante.

¿Cree que la Xunta debe continuar con el estudio y realizar los 40.000 test de la segunda fase?

Me parecería una torpeza. No sé qué pretenderían conseguir con eso y espero que la Xunta recapacite. En esta fase la preocupación debe ser otra, debemos estar atentos a los nuevos casos, hacer pruebas y rastrear los contactos de los positivos. Vamos a pasar de un confinamiento general a un confinamiento selectivo, de las personas que den positivo o estén en contacto con positivos. Tenemos que centrarnos en identificar los casos y aislarlos, es lo más eficaz y lo que tiene menos efectos sociales y económicos.

¿Y los rastreos se van a realizar desde la Atención Primaria?

Si se hace desde la Atención Primaria espero que se contrate personal. No me puedo desdoblar ni dividir por la mitad. Si estoy en consulta no puedo dedicar tiempo a hacer los rastreos. Hay que poner recursos en esto, si no lo hacemos volveremos a un confinamiento general que tendrá más coste económico. Para esto hay que invertir, cuesta menos de lo que cuesta no hacerlo.

El presidente de la Xunta presentó hoy un plan para la Atención Primaria en esta nueva fase, ¿cómo lo ve?

No lo he visto en detalle, pero entiendo que se quiere crear una especie de call center para hacer el seguimiento. No creo que se vaya a resolver el problema llamando a la gente y diciéndole que se quede en casa 14 días. Tengo mis dudas. Creo que hay que ser más proactivos y, sobre todo, realizar pruebas diagnósticas fiables. No se puede racanear en esta fase.

¿Cómo se ha tratado a la Atención Primaria durante esta crisis?

Hemos tenido un papel escaso. Podríamos haber hecho más. Los médicos de la Atención Primaria tuvimos dificultades para pedir pruebas de coronavirus si no se detectaban los casos desde un hospital y, curiosamente, se van a basar ahora en la Atención Primaria para la detección de nuevos casos. No se utilizó todo el potencial y notamos una falta de protagonismo de este personal y los medios. Esperamos que ahora ya nos tengan en cuenta y, sobre todo, nos den herramientas para hacerlo.

¿Faltan medios?

Para hacer rastreos sí. No podemos estar en la consulta y en la comunidad. También necesitamos unos métodos ágiles y confianza plena en nuestro criterio, que a veces notamos que hay médicos de primera categoría que no necesitan un filtro para pedir pruebas y nosotros sí.