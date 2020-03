Personal de los centros de mayores da la voz de alarma: "Estamos todos desprotegidos"

Todos los casos de coronavirus en residencias de mayores identificados hasta el momento en Galicia se han producido en centros privados, según informa la Consellería de Política Social de la Xunta. "¿Alguien se cree que no haya en ninguno de los públicos?", se pregunta la trabajadora y presidenta del comité de empresa en la residencia de Volta do Castro (Santiago), Mar Peteira, "si no los hay es porque no nos han hecho pruebas".

Desde el sindicato CIG reclaman al Gobierno gallego que comiencen a tratar ya a las residencias de mayores como si hubiese casos en todas y cada una de ellas. Esto significa hacer pruebas al personal y a los residentes para detectar los casos asintomáticos y tratar de anticiparse a su expansión. "Pedimos hace días que se aplicase el protocolo y las medidas más estrictas", explica Zeltia Burgos, secretaria nacional de CIG-Autonómica, "ahora, ya habría que hacer la prueba a todo el mundo". El sindicato afirma que el bienestar de los residentes de los centros públicos "es responsabilidad de la Xunta y más cuando en breve los hospitales comezarán a hacer triaje".

En Galicia viven más de 19.000 mayores en residencias, de las que 4.000 son plazas públicas. Su población es especialmente sensible a los efectos del virus y más, indica los trabajadores, cuando el personal de los centros carece de material de protección adecuado. Ahora, solo se realizan las pruebas a personas que presenten síntomas.

La Consellería de Política Social comunica nueve casos de coronavirus, todos en centros privados, y es la propia residencia donde residía una mujer en Celanova (Ourense), la que confirma el fallecimiento de una mujer en el hospital de Ourense el pasado viernes. Otra de las residentes en ese centro privado fue trasladada al hospital con síntomas pero la prueba dio negativo, indican. No tienen, dicen, a ninguna personas en aislamiento. De los casos de sospechos o que precisen cuarentena en residencias públicas no se sabe nada ya que la Consellería de Política Social solo ha confirmado casos positivos, pese las preguntas reiteradas al respecto.

En la residencia San Lázaro Domus VI de Santiago de Compostela tienen a más de 60 residentes, asintomáticos, aislados en una planta. Allí se han detectado cinco casos positivos que han sido trasladados a un hospital de la ciudad. En Vigo, la residencia Domus VI de Barreiro tiene a dos casos confirmados entre los residentes y otro de uno de los médicos. En la residencia privada Hermanitas de Caldas de Reis (Pontevedra) se identificó otro positivo.

El personal continúa reclamando medidas de protección que reduzcan las posibilidades de contagio entre los trabajadores y trabajadoras y los residentes. La suya, cuentan, es una labor que necesitan contacto, en la que no se puede respetar la distancia mínima y en la que personas que entran y salen de los centros todos los días se relacionan con población con alto riesgo. "No se puede lavar a una persona a distancia, ni vestirla ni darle de comer", resume el personal. Por ello, no entienden que no les llegue el material. "Estamos todos desprotegidos, nosotros y ellos. Esta semana llegaron más mascarillas, decían que eran para ocho días, y ya casi no hay. Nos obligan a reutilizarlas y pierden su eficacia", explican trabajadores del centro de la Xunta en Oleiros (A Coruña).

"No entendemos que en centros de mayores, en el que puede haber cualquier problema infeccioso, no haya un stock de mascarillas y más cuando hace semanas que se está viendo en otros países lo que va a pasar aquí", apunta Burgos.