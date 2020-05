Playas con cita previa: la propuesta de la Xunta para el verano

Para limitar los visitantes que cada día inundaban la turística playa de As Catedrais, en la costa de Lugo, la Xunta de Galicia estableció un sistema de cita previa. Para bajar al arenal hay que mostrar la autorización a los vigilantes de su entrada. Este sistema es que el que el Gobierno gallego pretende establecer para el primer verano de la "nueva normalidad". Para ello, la Xunta pone a disposición de los ayuntamientos, que son los responsables de las playas junto a Costas, el uso de una plataforma tecnológica que les ayudará en la gestión del acceso de la ciudadanía a los arenales.

Con ella se puede obtener una acreditación para ir a la playa en la fecha que se elija. La Xunta presentará este sistema a la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) para que los ayuntamientos interesados en emplearla puedan adherirse a su uso a través de la firma de un convenio. Sin embargo, el Gobierno gallego desea establecer un criterio similar para las 960 playas de la comunidad ya que considera que sería "extremadamente favorable" y "evitaría disparidades en la gestión de las playas que causen confusión entre los usuarios".

La Consellería de Medio Ambiente no explica en su comunicado cómo se controlaría el acceso a las playas que no tienen un camino de entrada claro o que se prolongan durante varios kilómetros. En el caso de As Catedrais, el desnivel del acantilado facilita mucho el control de las entradas. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín (PP), que presentó hace unas semanas un sistema de parcelación de dos de los arenales de su ayuntamiento, uno de los más turísticos de Galicia, descartó la puesta en marcha de un sistema de reserva de entrada. "No queremos hacer eso porque la playa es de todos y debería haber libertad para ir", argumenta.