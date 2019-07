Víctimas del Alvia piden a Pedro Sánchez en las calles de Santiago que ponga fin a "seis años de tomaduras de pelo"

“Como parece que los ministros de Fomento no tienen competencias en este asunto, ahora vamos al presidente tras seis años de tomaduras de pelo”. Así han reclamado este miércoles por las calles de Santiago víctimas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, en su sexto aniversario, una implicación personal del presidente Pedro Sánchez para que España realice la investigación técnica independiente del siniestro que reclama la UE y el Gobierno no obstaculice la investigación penal que seis años después aún no ha finalizado.

El aniversario llega con esa causa judicial por las 80 muertes y 144 heridos pendiente de que la Audiencia Provincial de A Coruña decida si valida la propuesta del juez instructor, avalada por el fiscal, de juzgar como responsables en igual grado del accidente no sólo al maquinista del tren, Francisco José Garzón, imputado desde el primer momento, sino también al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no evaluar como obligaba la normativa el riesgo previsible de un error humano que existía en aquella curva e implantar medidas para paliarlo o evitarlo. Ese cuestionamiento de la versión oficial de que el único responsable había sido el maquinista ya ha sido secundado en este tiempo por seis jueces, un fiscal y una agencia europea.

Víctimas del Alvia concentradas ante la catedral de Santiago en el sexto aniversario del accidente Praza Pública

Este año, con el aniversario del accidente coincidiendo con el debate de investidura, la plataforma de víctimas reclama la atención de Pedro Sánchez, al que piden una reunión al más alto nivel tras recibir sólo buenas palabras de todos los ministros de Fomento desde que ocurrió el accidente (los populares Ana Pastor, Rafael Catalá e Íñigo de la Serna y el socialista José Luis Ábalos) al tiempo que Adif y Renfe, empresas públicas dependientes de ellos, han venido obstaculizando las investigaciones.

En la reunión con Sánchez, que los afectados también pidieron sin éxito en su momento a Mariano Rajoy, quieren reclamar al socialista, además de que no ponga trabas a la investigación judicial, que España realice al fin la investigación técnica independiente que viene exigiendo la Unión Europea desde hace tres años y que sucesivos ministros de Fomento argumentaron no poder encargar por no poner en entredicho precisamente la independencia de los investigadores, que se vienen negando a hacerlo por iniciativa propia.

Esas y otras reivindicaciones, enmarcadas en el lema de la pancarta que encabezó su marcha, “exigimos verdad, justicia y responsabilidades políticas: PP, PSOE, Adif y Renfe”, fueron paseadas este miércoles por las calles de Santiago desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro, frente a la catedral. Junto a las víctimas, como en años anteriores, representantes de BNG, Ciudadanos, En Marea, Anova, Podemos o Izquierda Unida, los principales partidos excepto PP y PSOE (los socialistas sólo participaron en el cuarto aniversario, en 2017).

Este año a los habituales carteles con las caras del exministro socialista José Blanco, Pastor o Cortabitarte se han sumado varios con fotografías de Sánchez. Y un cántico: "No están olvidados, están muy presentes: investigación independiente", que los afectados repitieron recurrentemente, entre el silencio que se iba haciendo a su paso por las calles de Santiago, hasta su llegada al Obradoiro, donde además de leer un manifiesto con las citadas reivindicaciones diversos afectados y familiares de fallecidos recordaron lo sufrido hace ahora seis años en el accidente y durante este tiempo.

En la tarde de este miércoles está previsto también un acto de recuerdo a los fallecidos en la propia curva de Angrois.