El alcalde de Ourense acusa a los concejales de su partido de querer forzar su dimisión tras denunciarlo a la Fiscalía

La tensión en el Gobierno de Ourense aumenta sin parar desde que los concejales de Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde, acusaran hace unos días al regidor de falta de transparencia en la gestión de las cuentas de la formación. Cinco de los siete ediles que tiene DO -el sexto presentó ayer su dimisión y el séptimo es el propio alcalde- en la corporación plasmaron en un escrito de denuncia ante la Fiscalía lo que consideran una gestión irregular del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, al que le reclaman que se haga a un lado y dimita.

El regidor, lejos de encajar las acusaciones de sus compañeros, ha pasado al ataque. En un comunicado, Jácome acusa a los ediles de su grupo de tener como "máximo interés" para sus acciones la búsqueda de su dimisión y, en especial, señala al concejal y portavoz de DO en el ayuntamiento José Miguel Caride, quien firmó esta semana un comunicado en el alertaba sobre la situación de las cuentas de la formación. "Su máximo interés es buscar mi dimisión, una vez que conoció que la Ley Orgánica de Régimen Electoral impide computar los votos de los concejales de DO en una eventual moción de censura contra el alcalde, lo que no le dejaba otra vía que no fuese tratar de forzar mi dimisión por cualquier medio, utilizando para ello la presión mediática, en una especie de huida desesperada hacia delante", asegura Jácome.

El regidor considera que las acusaciones de "irregularidades" expuestas por su propio grupo solo denuncia un hecho concreto, "la entrega de dinero al partido por parte del personal eventual", mientras que el resto son "palabrería hueca", en consideración del alcalde, "con expresiones como 'opacidad', 'falta de rendición de cuentas' y cosas por el estilo, que por sí solas nada significan". Jácome afirma que las entregas de dinero son donaciones voluntarias, "una práctica perfectamente legal y normal en todos los partidos", apunta.

La ciudad está gobernada por una coalición entre DO y el Partido Popular, que se sostiene a cambio del apoyo de Jácome para mantener el poder de José Manuel Baltar en la Diputación provincial, donde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo perdió la mayoría absoluta por primera vez tras las últimas elecciones municipales. En los últimos meses, Baltar ha recuperado para el PP provincial tres alcaldías y allanado el camino para la cuarta a base de mociones de censura con tránsfugas y "fichajes" de alcaldes.