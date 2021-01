Feijóo dice que él no se sentiría "responsable" con las medidas adoptadas por el gobierno de Ayuso en Madrid

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ido un paso más allá de lo que suele ir cuando habla de las medidas de otras comunidades para tratar de contener la pandemia. Las adoptadas por el Gobierno de su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que mantiene la hostelería abierta, no le parecen las más adecuadas: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra".

Feijóo esconde los primeros colapsos de las UCI y maquilla los datos mientras traslada a pacientes críticos por carretera en busca de camas libres

En una entrevista en el periódico La Voz de Galicia, Feijóo apunta que él conoce la situación epidemiológica en Galicia y "el Gobierno de Madrid es el responsable de la suya". Añade que "hay un debate" sobre si es más seguro comer en un restaurante con las debidas distancias y controles o hacerlo en una casa particular. En Galicia, tras jornadas de datos de contagios de récord y una creciente presión en los hospitales que acerca a algunas UCI al colapso, la Xunta decidió cerrar la hostelería y limitar el horario de los comercios no esenciales desde el pasado miércoles, entre otras medidas.

En el análisis de la situación gallega, Feijóo sigue eludiendo la autocrítica. Preguntado sobre si se arrepiente de las medidas tomadas en Navidad, apunta a la falta de control: "¿Me arrepiento de no intentar convencer más de que los comportamientos individuales eran clave? La verdad, no estoy plenamente satisfecho con la vigilancia de las normas. He visto en algunos lugares más interés para exigir a un ciudadano que pague la ORA o que aparque en el lugar adecuado que en inspeccionar las terrazas y los aforos de la hostelería".

Defiende que las herramientas de las que dispone las ha utilizado. "Después de escuchar al comité clínico dictamos unas normas, pero no tengo capacidad para que se cumplan, ni para su vigilancia ni para su sanción", señala.

Respecto a la situación que se vive en los hospitales gallegos, insiste en que la ocupación de camas UCI es del 29%. Para obtener ese porcentaje suma camas de la privada, que la Xunta no ha intervenido, y otras que ahora mismo no están disponibles. De acuerdo con los datos de la Consellería de Sanidade, funcionan en la actualidad 284 camas de críticos en Galicia y 232 de ellas, más del 80%, están ocupadas.

El jefe del Ejecutivo gallego sí critica abiertamente a Salvador Illa: "El ministro interviene Madrid con una incidencia, creo recordar, del orden de 500 y la misma persona pide celebrar elecciones en Cataluña y ser el el candidato a la presidencia de la Generalitat. Comprenderá que esto no tiene un pase". Preguntado sobre la nueva responsable de Sanidad, Carolina Darias, replica: "Por lo menos tendremos un ministro a tiempo completo, que no es un tema menor".