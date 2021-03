Feijóo justifica ampliar horarios en la hostelería para el puente de San José con que otras comunidades tienen menos restricciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende la decisión de ampliar horarios y aforos en la hostelería de casi toda Galicia para el puente de San José. Los argumentos son que la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes se mantiene por debajo de 100 y que otras comunidades apuran la apertura de la hostelería hasta el momento en el que comienza el toque de queda. Es el caso de Madrid, en donde los locales deben cerrar a las 23.00 horas y es entonces cuando comienza la obligación de permanecer en casa salvo por motivos justificados. En Andalucía hay media hora de margen entre una y otra cosa.

Feijóo anuncia la ampliación del horario de la hostelería en Galicia hasta las nueve de la noche para el puente de San José

"Somos una de las comunidades más cautelosas. Tenemos una incidencia acumulada de 37 a siete días y de 76 a 14 días. Todo aquello que baje de 100 es un buen resultado", ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión semanal de su gabinete. De acuerdo con el semáforo pactado entre Gobierno central y comunidades en octubre, una incidencia de 100 se encuadra en el riesgo medio. Para que sea considerado bajo debe situarse por debajo de 50.

Feijóo ha resaltado que el Gobierno gallego ha creado un nuevo nivel dentro de su estrategia de desescalada y distingue entre los municipios que tienen una incidencia a 14 días por 100.000 habitantes inferior a 150, los que se sitúan entre 150 y 250, los que están entre 250 y 500 y los que superan esta última cifra. En los ayuntamientos con el nivel más bajo, la hostelería puede abrir al 50% en el interior y al 75% en las terrazas desde este viernes. El cierre es a las 21.00 y el toque de queda empieza una hora más tarde.

La situación epidemiológica "facilita una apertura gradual y proporcional", ha insistido el presidente gallego, que ha reiterado que los datos se revisarán de nuevo a comienzos de la próxima semana antes de confirmar las restricciones que regirán para Semana Santa. "Si es el caso, tomaremos las decisiones que sean convenientes", ha dicho. También ha hecho alusión a las quejas del sector de la hostelería, que salió el pasado fin de semana de nuevo a la calle para reclamar más ayudas al Gobierno gallego y plan de rescate a medio plazo. A ellos, ha apuntado, esta apertura les parece "insuficiente".

Feijóo se ha mostrado crítico con la decisión del Consejo Interterritorial de prohibir las reuniones en espacios privados de personas que no conviven. "Si me pregunta mi opinión, le digo que, si no fuese por obligación, yo no lo haría", ha señalado, para después admitir que Galicia no se opuso a esta medida cuando se debatió entre las comunidades y el ministerio. Puede "chocar" que, al mismo tiempo, sí pueda haber encuentros de hasta seis personas que no conviven en exteriores o de cuatro en el interior de un bar o restaurante. Ha agregado que "es cierto" que en los locales de hostelería hay "un responsable" que recuerda que hay que llevar puesta la mascarilla y los límites de aforo, algo "imposible" en los domicilios.