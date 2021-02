Galicia reabre la hostelería y vuelve a permitir las reuniones de no convivientes excepto en 17 ayuntamientos

Después de cuatro semanas de cierre total, la mayor parte de bares y restaurantes gallegos podrán retomar la actividad. La Xunta ha decidido impulsar el paso más contundente de la desescalada que se empezó a ensayar hace una semana, con los primeros signos de apertura para el sector de la cultura y la enseñanzas no regladas. Excepto en 17 ayuntamientos en los que los niveles de incidencia siguen por encima de 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días, para el resto se acaba el cierre perimetral. Las nuevas medidas entrarán en vigor el próximo viernes 26.

Galicia queda dividida en tres niveles de incidencia: en el primero se encuentran los 17 ayuntamientos más afectados, que seguirán como hasta ahora. En ellos vive el 2,6% de la población. En un segundo nivel se incluyen otros 107 ayuntamientos, con una incidencia entre 250 y 500, en los que bares y restaurantes solo podrán abrir sus terrazas al 50%. Un último grupo de 189 concellos, con menos de 250 de incidencia, permitirá la apertura de bares y restaurantes hasta un 30% de su aforo interior y un 50% en el exterior y hasta las 18.00 horas.

En el nivel más restrictivo continúan Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión, O Corgo, Gomesende, A Gudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica, Moeche, A Peroxa, Ponteceso, A Pontenova, Toques y Xunqueira de Espadanedo.

El anuncio lo ha hecho el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ya había adelantado el pasado viernes un levantamiento parcial de las medidas restrictivas. Una de las que, sin embargo, se mantiene, es el cierre de la frontera gallega con otros territorios.

Tras la reunión del comité clínico que asesora a su Gobierno desde que empezó la pandemia, comunicó también que los centros comerciales pueden volver a abrir los fines de semana y que pueden reanudar su actividad los gimnasios y piscinas e instalaciones deportivas en general. Se podrá practicar deporte en grupos de hasta cuatro no convivientes, siempre que se lleve la mascarilla.

Movilidad entre municipios

Galicia levanta el cierre por municipios y se permitirá pasar las fronteras entre ayuntamientos que se encuentren en el mismo nivel de restricciones. Quedan exceptuados los 17 que siguen con el confinamiento perimetral y los que pertenecen a las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, que solo podrán moverse entre ellos. La explicación es que estas zonas presentan una mayor presión en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. El jefe del Ejecutivo gallego manifestó que, si continúa la bajada de casos, espera que estas áreas se abran en las primeras semanas de marzo.

El sistema, ha admitido Feijóo, puede resultar complicado de aplicar para los ciudadanos, que deben consultar la incidencia del ayuntamiento de origen y del de destino para saber si están en el mismo nivel y pueden trasladarse de uno a otro. La gente, ha afirmado, "prefiere menos limitación de derechos" aunque el sistema sea más complejo. Los datos se actualizan a diario en una página web de la Xunta centrada en el coronavirus.

Galicia mantenía los cierres perimetrales por municipio, el cierre total de la hostelería y la prohibición de reuniones entre no convivientes desde el pasado 27 de enero, cuando entraron también en vigor otras medidas restrictivas con el comercio no esencial y actividades deportivas y culturales. Hace una semana, el Gobierno gallego dio los primeros pasos en la desescalada: las tiendas volvieron a su horario habitual, se reabrieron bibliotecas, museos y cines, se permitió retomar las competiciones deportivas federadas autonómicas y se ampliaron las visitas para las residencias de mayores en las que los ancianos ya recibieron las dos dosis.

Avance de la vacunación

Feijóo hizo referencia a que hoy comenzó la vacunación de la población de más de 80 años que no vive en residencias. No aclaró, sin embargo, cuándo podrán recibir la vacuna los cónyuges o cuidadores no profesionales de estas personas que tengan menos de esa edad. Eso, ha indicado, se irá determinando en las próximas semanas.

La administración de las primeras dosis al personal docente empezará este miércoles, con lo que Galicia dará otro paso en la inmunización del personal considerado esencial. Dentro de este grupo, los primeros en recibir vacunas, las de AstraZeneca, indicadas para menores de 55 años, han sido los profesionales del servicio de atención en el hogar.

El presidente de la Xunta se ha mostrado a favor de implantar los pasaportes de vacunación y de que las personas inmunizadas puedan tener más libertad de movimientos. La medida "debe tener interés" para un país turístico como España. Se ha referido también a la aparición de nuevas cepas y ha vuelto a atribuirles las complicaciones en la situación epidemiológica en algunas áreas. Ha reiterado que la británica es ya mayoritaria en los casos que secuencian los laboratorios gallegos. Es la detectada en el 63% de las ocasiones. En el área sanitaria de A Coruña, el porcentaje sube al 80%.