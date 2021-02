Un millar de personas siguen ingresadas por COVID-19 en los hospitales gallegos mientras los nuevos contagios se frenan

La presión sobre los hospitales gallegos a causa de la COVID-19 desciende lentamente pero siguen siendo un millar las personas ingresadas y las camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos siguen en máximos: son 218, 10 menos que el viernes. En planta hay 783 personas y el descenso es más acusado. Son 73 menos que hace 24 horas.

Los últimos datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) confirman la tendencia a la baja en los nuevos casos detectados. En 24 horas se han notificado 506 nuevos positivos y la comunidad encadena ocho jornadas consecutivas por debajo de 1.000. Este dato, junto con el elevado número de altas dadas -más de 1.500-, hace que los casos activos caigan con fuerza y se sitúen en 14.847.

Galicia informó a última hora del viernes de otros 24 fallecimientos atribuidos a la COVID-19. Siete de ellos se produjeron hace varias semanas en dos residencias que no los habían comunicado, la de Vila do Conde de Gondomar y la Paz e Ben de Tui. Esta última fue intervenida por la Xunta. El Gobierno gallego tuvo que hacerles una advertencia para que actualizasen los datos, indicó el Sergas. Son cuatro casos registrados en el centro Vila do Conde entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020 y tres en el de Paz e Ben, del 16, el 17 y el 18 de enero de 2021.

Además, se comunicaron otras dos muertes ocurridas el 8 de febrero, ambas de personas que vivían en residencias. Del resto de fallecimientos, 11 corresponden al 11 de febrero y cuatro, al día 12. Desde que empezó la pandemia el total es de 2.080.