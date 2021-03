La moratoria del eucalipto empezará a aplicarse en el mes de mayo en Galicia

La moratoria para la plantación de eucalipto en nuevos terrenos entrará en vigor en el mes de mayo. Es entonces cuando el conselleiro do Medio Rural, José González, prevé que el Parlamento de Galicia apruebe la Ley de Recuperación de Tierras Agrarias, en la que se incluyó como una enmienda del PP la medida para suspender temporalmente los nuevos cultivos de esta especie.

Desde que el propio González sugirió la posibilidad de la moratoria, durante el debate en la Cámara gallega del recién aprobado Plan Forestal para 2021-2040, la información se ha ido concretando a cuentagotas. Dos días después, el 25 de febrero, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció la suspensión temporal, aunque sin fecha. Esta situación tuvo un efecto contrario a las intenciones enunciadas: propietarios de parcelas en las que no había eucaliptos han empezado a plantarlos antes de que se aplique la moratoria, según denunció el Sindicato Labrego Galego.

En sus enmiendas al texto normativo, el grupo del PP en el Parlamento introdujo esta suspensión como una disposición transitoria. Durará hasta el 31 de diciembre de 2025. En una entrevista en la Radio Galega, el conselleiro confirmó la fecha, pero recalcó un aspecto: se podrá revisar cuando la Xunta cuente con los datos de un inventario forestal continuo en el que trabaja, algo que sucederá a finales de este mismo año o principios del próximo. González no concretó en qué sentido se plantea esa revisión.

Una vez esté aprobada la nueva ley, solo se podrá repoblar el terreno con eucaliptos si esto estaba ya previsto "en instrumentos de ordenación o gestión forestal" aprobados antes de su entrada en vigor. Se podrá plantar este árbol en los terrenos que ya estaban dedicados total o mayoritariamente a la especie o en superficies equivalentes si el propietario decide sembrar en ellos frondosas. González ha querido tranquilizar a los dueños de eucaliptales: "sin duda" pueden replantarlos. La especie ha avanzado en las últimas décadas por el territorio gallego y ocupa ya el doble de lo que estaba previsto para 2032.

La moratoria, ha defendido, "no va en contra de ninguna especie". Hay, según sus cálculos, unos 80.000 gallegos que cortan cada año eucaliptos para venderlos y obtener un rendimiento económico. "Entendemos que tiene que haber una diversificación forestal, pero también es en defensa de esas familias. Les interesa la diversidad. También el mercado nos lo está pidiendo", ha argumentado.

Un destino preferente para esos eucaliptos que crecen en los montes gallegos es la planta de la pastera Ence en la ría de Pontevedra. El conselleiro ha salido, como ya hizo Feijóo, en defensa de la empresa: "Es un actor muy importante en el sector forestal. Ence no es que cierre, es que la están echando". Si no se mantiene su concesión, que el último gobierno de Mariano Rajoy permitió ampliar hasta 2073 cuando ya estaba en funciones, "se pone en riesgo un sector económico", además de los empleos que genera la planta y los ingresos de los vendedores de eucaliptos y las empresas que los cortan y los transportan. "Los que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego de un día para otro", ha criticado González, en alusión al proyecto de ley de cambio climático que estudia el Congreso.

Fuegos controlados contra los incendios

En la entrevista, el conselleiro ha indicado que el plan de la Xunta para luchar contra los incendios este verano pasa por los desbroces en zonas próximas a viviendas y por recurrir a provocar fuegos controlados como medida preventiva. El primer fin de semana de la primavera las llamas quemaron 40 hectáreas en una parroquia de Santiago de Compostela y 0,5 hectáreas en Calvos de Randín (Ourense) en una zona incluida en el parque natural Baixa Limia - Serra do Xurés, castigado en los incendios del verano pasado.