Feijóo, en defensa de Ence: "A ciudades en lugares tan bonitos no les gustan estas industrias, pero no conviene improvisar"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha salido este viernes en defensa de la planta de Ence en Pontevedra. Cerrarla, ha dicho, sería "un error estratégico" para la industria forestal gallega. "Comprendo que a ciudades que están en lugares tan bonitos como las rías no les gustan determinadas industrias, pero mientras no busquemos una pastera en otro lugar no conviene improvisar", ha justificado.

El consejero delegado de Ence: “En Pontevedra podemos tener un susto medioambiental mayúsculo, que puede afectar a las personas”

Su rechazo a un cierre "inmediato" de Ence se produce tras unas declaraciones del consejero delegado de la empresa, Ignacio de Colmenares, en las que avisaba de que podría haber "un susto medioambiental mayúsculo" en las instalaciones de Pontevedra. La firma añadió después que solo invertirá en seguridad ambiental si continúa en su actual emplazamiento hasta 2073 y la Fiscalía terminó por abrir una investigación sobre la situación de la planta.

Feijóo aprovechó dos actos este viernes, uno acto de Unións Agrarias y un foro sobre fondos europeos, para insistir en su mensaje contra un "desmantelamiento" de Ence. Esta vez "sí que va en serio", ha avisado. Si Galicia no apuesta por esta industria, Asturias ampliará su planta y concentrará allí la actividad, ha añadido.

El ambiente de tensión culminó en la jornada de este jueves con una bronca en el Ayuntamiento de Pontevedra, en donde un grupo de trabajadores de la planta que se había encerrado en el interior insultó al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y a otros miembros del gobierno local cuando salían del edificio. Un vídeo del Canal Rías Baixas muestra a varios operarios con chalecos con el mensaje "Ence sí" lanzando insultos y tratando de impedir, ya en el exterior, que Lores y otros miembros de su equipo saliesen con sus coches.

Después de este episodio, la Diputación de Pontevedra, señaló al PP como responsable. El vicepresidente, César Mosquera, del BNG -la misma formación a la que pertenece Lores- acusó al Partido Popular de estar detrás de "la violencia de Ence borroka" de los últimos días en Pontevedra. "La kale borroka en su momento la hacía quien la hacía y todos sabíamos quién estaba detrás. En este caso quien está detrás es el PP", aseguró.

La réplica se la dio el portavoz del grupo municipal del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, quien negó que su partido o él mismo hayan instigado la violencia. "Lecciones de democracia de Lores o del BNG, ninguna", contestó.