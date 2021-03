Pedro Sánchez marca el camino de la renovación en Galicia y sitúa a José Manuel Miñones al frente de la Delegación del Gobierno

Segundo movimiento de Pedro Sánchez en pocos días para marcar un camino de renovación en el PSOE gallego. El presidente del Gobierno ha decidido impulsar una relevo al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia y ha elegido a José Manuel Miñones, actual alcalde de Ames, para ocupar el puesto. La decisión ha sido avanzada por el diario La Voz de Galicia y confirmada por esta redacción en fuentes del Gobierno. Miñones, persona de la confianza del presidente y muy crítico con el actual secretario general de los socialistas gallegos, también ha sido elegido por Ferraz como único representante gallego en la redacción de la ponencia con la que los socialistas acudirán a su próximo congreso. La decisión supone el cese como delegado del exalcalde de A Coruña, Javier Losada, un representante del socialismo más tradicional. El movimiento apuesta por perfiles más jóvenes a los que aparentemente dirigen el socialismo gallego. El nombramiento será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros.

Nacido en 1972, el actual alcalde de Ames (A Coruña) es un político que apenas ha tenido peso orgánico en el socialismo gallego. Pese a ser miembro de la ejecutiva de Gonzalo Caballero se le señala como uno de los más críticos a la gestión de un PSOE que en las últimas elecciones autonómicas fue superado por el BNG y se quedó con el puesto de farolillo rojo en el Parlamento de Galicia. Tras aquel fracaso electoral, Miñones fue el primero en alzar la voz para pedir la convocatoria de elecciones primarias para aclarar el problema del liderazgo en el PSdeG.

El nuevo movimiento de Madrid vuelve a subrayar la interinidad que se le supone a la actual dirección del socialismo gallego. Sin apenas apoyo en el territorio, Gonzalo Caballero se sigue resistiendo a dar por finalizada su oportunidad de discutir el poder de Feijóo en Galicia. Es la segunda vez en pocas semanas que la cúpula de su partido elige a Miñones para un cargo sin consultarle previamente. El pasado 15 de marzo Sánchez ya se fijó en este alcalde de Ames, en el área metropolitana de Santiago, para encargarle representar a Galicia en la redacción de la ponencia con la que el PSOE acudirá a su próximo Congreso.

En aquel momento el equipo de Caballero desmintió el inicio de una operación de relevo. Fuentes de la dirección del PSdG aseguraron entonces a elDiario.es que la elección de un crítico para representar a Galicia en la preparación del congreso socialista debía ubicarse "al margen de interpretaciones orgánicas". Las mismas fuentes trasladaban el siguiente mensaje de calma: "Gonzalo está tranquilo, es un militante de décadas que ha resistido mucho en el PSdeG, confía en la lealtad mutua con la dirección federal y no cree en supuestas conspiraciones de despacho que no conducen a nada. Sigue trabajando en un proyecto socialista y galleguista en conexión con los militancia que decidirá el futuro del PSdeG". Frente a esa teoría, en Ferraz no ocultan que los últimos movimientos en torno al PSOE en Galicia suponen "un mensaje" de hacia donde se quiere dirigir el proyecto.

A través de su cuenta de twitter, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha mostrado su agradecimiento a la labor realizada por el que fuera alcalde de A Coruña, Javier Losada, al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia desde 2018, al tiempo que le ha deseado "todo el éxito" a quien será su sustituto a partir de los próximos días.