El PP gallego descarta el desembarco de Feijóo en la política nacional "a corto plazo"

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, ha reivindicado este lunes el éxito electoral del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las autonómicas del pasado año, pero ha advertido que el debate en torno a si debe suceder a Pablo Casado como líder nacional del partido no está ahora "encima de la mesa". Puy considera que los rumores sobre el salto de Feijóo a la Presidencia del PP nacional no responden a la realidad actual porque "hay hay distintos y suficientes debates" como para hablar de algo que considera "hipótesis que no son, a corto plazo, en absoluto visibles".

En este contexto, el portavoz parlamentario del PPdeG ha defendido que el también presidente del PPdeG es "uno de los valores más firmes y fuertes" de la formación "en el conjunto del país", ya que fue "el único líder" que, "en plena crisis económica y sanitaria, revalidó cuatro mayorías absolutas". Por eso mismo, ve "natural" que los medios de comunicación le pregunten y él "responda" y "dé su opinión" sobre cuestiones de actualidad política.

Al jefe del PP en el Parlamento gallego le produce "satisfacción que la opinión del presidente de Galicia tenga impacto en la opinión pública española". "Cosa que no sucede cuando van otros líderes de partidos políticos de Galicia a Madrid, también supuestamente a defender los intereses de los gallegos, sin que se sepa mucho más de las gestiones realizadas", ha esgrimido.