El PP evita las fricciones con Democracia Ourensana después del anuncio de que concurrirá a las elecciones gallegas

El PP ha encajado el anuncio de Democracia Ourensana de que va a presentarse a las elecciones autonómicas esquivando cualquier tipo de fricción con la formación que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. La secretaria xeral de los populares, Paula Prado, ayer y el presidente del partido, Alfonso Rueda, hoy han restringido sus declaraciones a señalar que cada cual es libre de decidir si concurrir o no a los comicios.

Para la jornada electoral faltan pocos meses. En caso de que no haya un adelanto, corresponde que se celebre a mediados de 2024 -las anteriores fueron en julio de 2020. El presidente gallego se niega a aclarar cuándo serán. Con la confirmación de que la formación populista ourensana va a presentar candidato a la Xunta, con el cálculo de Jácome de que podrían llegar a dos diputados, el tablero político gallego puede registrar una sacudida. El ahora regidor ourensano, que se descarta a sí mismo como candidato, asegura en una entrevista con este diario que, si resultan decisivos y PSdeG y BNG “no quieren nada con Democracia Ourensana”, habrá pacto con el PP.

Rueda, sin embargo, no ha dado pistas de cómo va a ser la relación entre el PP y Democracia Ourensana. En respuesta a una pregunta al respecto tras la reunión semanal de su equipo de gobierno, se aferró a su papel institucional: “No, no puede cambiar [la relación con Jácome]”. Este tipo de cuestiones, añadió, “no puede influir” en el trato entre el presidente de la Xunta y el alcalde de una ciudad gallega: “Si no distinguimos una cosa de la otra, mal nos irá. En mi función como presidente de la Xunta no puede haber ningún cambio”. Rechazó pronunciarse como líder del PP: “Hablo como presidente de la Xunta”.

Justo antes, mientras se refería al anuncio de Xosé Ramón Gómez Besteiro de presentarse a las primarias del PSOE gallego para elegir aspirante a la Xunta, Rueda señalaba que “está muy entretenido el culebrón” de los socialistas, pero añadió que “no aporta nada”. Los gallegos, dijo el presidente del Gobierno gallego, quieren partidos organizados porque “tal como está el PSOE ahora es imposible hacer una oposición responsable”.

Lo que considera que el PP debe hacer ante las novedades en el panorama electoral es concentrarse en su trabajo. En Ourense el partido “siempre tiene magníficos resultados”, defendió. “Mi obligación no es preocuparme de lo que pueden hacer los demás, sino hacerlo yo lo mejor posible; esto es lo que me preocupa y ocupa”, manifestó.