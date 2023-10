Jácome: “Si tras las autonómicas el PSOE y el BNG no quieren nada con Democracia Ourensana, vamos a pactar con el PP”

Si se trata de soltar una frase que le parece redonda, a Gonzalo Pérez Jácome le importa poco confundir a Winston Churchill con Víctor Hugo. La cita del autor de Los Miserables, que atribuye erróneamente durante la entrevista telefónica con elDiario.es, es la siguiente: “Nada hay más poderoso que una idea a la que le llega su momento”. Jácome parece sentir el poder y cree tener en su mano la llave que abrirá el despacho de la Xunta para los próximos cuatro años. “Vamos a conseguir más de dos diputados”, sentencia.

El alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana ha revolucionado el escenario preelectoral que se respira en el caluroso otoño gallego con el anuncio de que su partido concurrirá a las elecciones autonómicas. Convencido de que será decisivo con más de dos diputados, abre la subasta y se ofrece a cualquiera que se presente en su despacho con una suma de dinero mayor para su ciudad.

El juego no está carente de riesgos: “Sé que esto puede poner en peligro algunas estabilidades”. Jácome asume ese peligro. No en vano la idea de jugar a la política autonómica lleva muchos años rondándole en la cabeza. Ahora, dice, “llegó el momento”.

¿Cuándo tomó usted la decisión de que su partido concurra a las autonómicas?

Siempre fue una de nuestras intenciones y solamente se vio interrumpida cuando negociamos con el PP la primera vez en junio de 2019. No es algo que se nos ocurriera ahora, siempre tuvimos esa intención.

¿Usted le contó a Alfonso Rueda sus planes cuando se reunió con él la semana pasada?

No. En esa reunión solo hablamos de cuándo sería la fecha de las elecciones.

¿Le dio alguna información el presidente sobre la fecha de las elecciones?

No. Mutismo total. Yo le dije cuál era mi pronóstico y él me devolvió mutismo total. No hubo nada realmente relevante en aquel encuentro con Rueda. Hablamos de muchas cosas pero, en firme, de nada.

¿Le contó usted a Lage Tuñas (PSOE) que se iba a presentar cuando se reunieron en aquel parking a pocas horas de su última investidura como alcalde?

No.

Hace cuatro años usted pactó con Baltar no presentarse a las autonómicas a cambio del apoyo del PP en el Ayuntamiento. ¿Qué ha cambiado de entonces a ahora?

En 2016 en las autonómicas tuvimos un mal resultado y nos quedamos a 2.300 votos. En las siguientes municipales tuvimos un resultado inferior al de 2015 y entendimos que para tener un apoyo decisivo en autonómicas necesitábamos algo más. No fuimos porque nos lo pedían en el acuerdo y porque sabíamos que era muy difícil. Así que pensamos: “Les aceptamos esto porque no perdemos nada”.

Ahora las cosas han cambiado. En las últimas negociaciones con el PP este mismo año nos pidieron que no concurriésemos a las autonómicas y esta vez no aceptamos porque entendimos que ya llegó nuestro momento.

¿El PP les exigió renunciar a la carrera a la Xunta?

Lo comentaron, pero tampoco se hizo demasiada fuerza porque la gente en ese momento solo estaban pensando en las municipales. Pero sí que estuvo sobre la mesa.

¿Con qué objetivos afronta Democracia Ourensana su candidatura?

Vamos a tener un excelente resultado. Nuestro apoyo en la calle no tiene nada que ver con el de 2016 y ahora es muchísimo mayor. Ya conoces aquella frase que no sé si era de Churchill; no sé ni de quién era la frase: “Cuando a una idea le ha llegado su momento, nada puede detenerla”. Llegó el momento. La gente entiende que Ourense está absolutamente discriminado y quiere que cambie el rumbo y la única forma es teniendo un partido propio de Ourense. Vamos a tener un resultado espléndido. Vamos a conseguir más de dos diputados.

¿Su decisión supone una amenaza o es una oportunidad para el Partido Popular?

No sabemos qué puede pasar. De hecho, no sabemos si el PP acaba gobernando gracias a nosotros o si perderán por nosotros. Pueden pasar las dos cosas.

¿De qué depende que pase una u otra?

Depende de si somos decisivos y se le da a Ourense la discriminación positiva que necesita. Nos da igual que nos la dé el PSOE que el PP.

Siempre que ha sido usted decisivo la pelota ha acabado cayendo en el tejado del PP...

Eso es una verdad a medias.

¿Por qué?

Porque en las dos ocasiones nuestra primera opción era el PSOE. Negociamos con ellos y se cerraron en banda.

Llámele usted verdad a medias o como quiera pero la resultante de esos dos procesos negociadores fueron acuerdos suyos con el Partido Popular...

Se lo voy a decir muy claro: si después de las autonómicas somos decisivos y el PSOE y el Bloque no quieren nada con Democracia Ourensana, obviamente vamos a pactar con el PP.

¿Y si quieren algo?

Si quieren algo, daremos a quien más pueda ayudar a Ourense. Nos da igual gato blanco o gato negro, siempre y cuando cace ratones.

¿Descarta usted darle la investidura a un presidente del PSOE?

No.

¿Y descarta usted darle la investidura a una presidenta del BNG?

Tampoco tendríamos ningún problema. Pactaríamos con el demonio si conseguimos el cielo para Ourense.

¿Si la investidura depende de su voto cuál sería su primera petición concreta?

Una partida de inversiones muy grande en Ourense y provincia.

Me sorprende que no sea capaz de dar un ejemplo concreto, una inversión determinada...

No, porque nosotros buscamos cambiar el rumbo de Ourense y el rumbo de Ourense se cambia con decisiones económicas. Yo estuve en 2017 en Leganés y me quedé alucinado con lo feo que es Leganés. Y Leganés tiene un crecimiento muy por encima de A Coruña. ¿Por qué, si A Coruña es preciosa, Leganés es horrible? Por que la gente se asienta en donde hay trabajo.

Nosotros no vamos a pedir un parque acuático ni un polígono industrial... para cambiar el rumbo de Ourense hacen falta grandes inversiones económicas y eso no es nada concreto. Son masas de dinero que se han negado durante años y ahora tienen que ser compensadas.

¿Con el poder que ha tenido la familia Baltar durante todos estos años han fracasado pidiendo esas inversiones?

Ellos no fracasaron, nunca lo pidieron. Los Baltar nunca pedían nada porque su lema era: “No te vamos a pedir nada pero déjanos manejar a nosotros nuestro feudo”. Traicionaron a Ourense a cambio de mantenerse ellos en el poder.

¿Entrar en el Gobierno de la Xunta con una consellería para Democracia Ourensana está en su hoja de ruta?

No.

¿Lo descarta completamente?

No lo descartamos pero no es nuestra prioridad.

Aunque usted no se presente como candidato, ¿saldrá su foto en el cartel electoral de Democracia Ourensana a las autonómicas?

Sí.

Entre izquierda y derecha, ¿dónde está usted?

Nuestra ideología va más allá. Nosotros somos microliberales. Eso significa que en pequeños movimientos creemos en el liberalismo, pero a gran escala entendemos que no, que no hay gran diferencia entre la empresa privada y la pública y no nos podemos definir ni de derechas ni de izquierdas porque tocamos bastante de las dos partes.

¿Qué opina sobre ese mantra del PP sobre dejar gobernar a la lista más votada?

Es una hipocresía absoluta.

¿Le ha llegado alguna reacción del PP a su anuncio? ¿Cree que sus acuerdos en Ayuntamiento y Diputación pueden estar en riesgo?

Sé que esto es un riesgo y puede poner en peligro algunas estabilidades pero entendemos que tenemos que correr ese riesgo.

No me creo que desde esta mañana no haya hablado con ningún interlocutor del Partido Popular sobre este asunto.

No, no hablé con nadie. Ayer se lo dije a algunos allegados y también al interlocutor que tenemos en el PP.

¿Y qué respuesta recibió de esa persona?

Que lo lamentaban, pero que lo entendían.