El dos del PSOE gallego, con Jácome en un párking a horas de la votación que decidirá el futuro de Ourense

El ganador de las elecciones en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el número dos del PSOE gallego, José Manuel Lage, se reunieron este jueves en un párking para sondear la posibilidad de un acuerdo que permita a Jácome gobernar la ciudad, a cambio de darle la Diputación a los socialistas. El encuentro se produjo en el aparcamiento de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela y una cámara indiscreta captó el momento de la reunión. La instantánea ha sido cedida a elDiario.es por @ouke_gal.

La dirección del PSOE gallego desautoriza a la ejecutiva provincial de Ourense y dice que no negociará con Jácome

Uno de los protagonistas de la imagen, Gonzalo Pérez Jácome, valora para elDiario.es la fotografía: “Es lo que parece”, ha asegurado en conversación telefónica con esta redacción este viernes. El regidor de la tercera ciudad de Galicia ha calificado el encuentro como “muy raro” pero se ha negado a dar más detalles de los temas abordados por respeto a la otra parte. En el PSOE gallego, sin embargo, prefieren guardar silencio y se limitan a repetir el mantra de los últimos días y que esa misma imagen desmiente: “Ni se negocia ni se va a negociar con Jácome”.

El encuentro se produjo a menos de 48 horas de la decisiva votación que este sábado decidirá quién gobierna la tercera ciudad de Galicia y si ese arreglo sirve para que los socialistas se hagan con el poder en la Deputación de Ourense, desbancando al Partido Popular. De confirmarse ese entendimiento de poco serviría el gesto del PP, dispuesto a acabar con el poder de la familia Baltar al frente del organismo provincial. José Manuel Baltar anunciaba este martes un paso atrás en sus aspiraciones de repetir como presidente provincial, un cargo que heredó de su padre, el también popular José Luis Baltar.

Los socialistas de Ourense fueron los primeros en pedir un acuerdo con Jácome para impulsar un cambio histórico en el reparto del poder político de la provincia. Los diputados provinciales que controla el polémico alcalde de Democracia Ourensana son decisivos para decidir si el nuevo presidente de la Diputación será del PP o del PSOE. Pero la dirección gallega del PSOE, que controla José Manuel Lage, salió pronto al paso de sus compañeros para desautorizar cualquier negociación con Democracia Ourensana. A pesar de eso este jueves ha sido el propio José Manuel Lage el que se ha citado en un aparcamiento para impulsar las negociaciones de las que reniega en público. Según las fuentes consultadas por esta redacción, el encuentro en el párking situado al pie de una de las infraestructuras más visitadas de la capital gallega no ha servido para llegar a un acuerdo. Jácome, eso sí, no se arrepiente de haber asistido a la cita. En conversación con esta redacción, asegura: “A mí me importa un bledo que me hayan visto”.