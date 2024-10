El PP excluye a Feijóo de la comisión de investigación del Parlamento gallego y llama a Salvador Illa y cargos del bipartito

El Partido Popular no quiere que Alberto Núñez Feijóo comparezca en la comisión de investigación del Parlamento gallego sobre contratación pública de la Administración autonómica. Y eso que fue el presidente de la Xunta de Galicia durante 13 de los 15 años en los que se centrará el órgano, impulsado por el BNG. En la lista de comparecientes que el PP divulgó este lunes justo cuando expiraba el plazo para registrarla no figura Feijóo, pero sí el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, del PSC, ministro de Sanidad durante la pandemia, y cargos del bipartito, la coalición de Partido Socialista y BNG que detentó el Gobierno gallego entre 2005 y 2009.

Los populares, al contrario que la oposición, no habían adelantado el contenido de su solicitud de comparecencias y documentación. En esta última materia piden los informes de fiscalización del Sergas o de la Cuenta General de la comunidad, pero se remontan hasta 2005. Y asumen que en la comisión se sentará Alfonso Rueda, el actual presidente gallego, y todos los conselleiros de Sanidade, desde la socialista María José Rubio hasta Antonio Gómez Caamaño. Rubio no es la única integrante del bipartito a la que llaman: también a María José Caride, ex conselleira de Política Territorial e Infraestruturas por el Partido Socialista, o a los nacionalistas Rubén Cela, ex director general de Xuventude, o Alberte Soto, ex secretario general de la Consellería de Medio Rural.

La oposición había avanzado la pasada semana algunos de los nombres cuya presencia reclama. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta entre 2009 y 2022, y Alfonso Rueda, su sucesor y actual jefe del Ejecutivo, entre ellos. Pero además también han pedido la comparecencia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el comisionista Alberto González Amador, el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, de su prima, Eloína Núñez, que fue gerente del Hospital de Santiago y bajo su mandato arreciaron polémicas y conflictos, y de su hermana, Micaela, principal directiva de la compañía Eulen en la comunidad. Este lunes, BNG y Partido Socialista registraron la lista completa y en ella también aparecen todos los titulares de Sanidade de estos 15 años de gabinetes de la derecha.

“Queremos saber todo lo que rodea la construcción privatizada del Álvaro Cunqueiro”, afirmó Ana Pontón, portavoz del BNG, “con un sobrecoste millonario y, aún así, pacientes del área de Vigo deben ser derivados a la privada”. Un informe del Consello de Contas publicado el primer día de agosto reveló que la fórmula público privada elegida por Feijóo para construir la infraestructura había supuesto 470 millones de euros más que de haberlo hecho con financiación pública. “¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Hubo análisis e informes? ¿Por qué se redujo su tamaño [respecto del proyecto inicial] pero no su coste?”, inquirió Pontón, quien aseguró además que su formación “pondrá luz donde el PP quiere que haya oscuridad al investigar 15 años de chanchullos del PP”. Los contratos menores de la Administración con empresas vinculadas a altos cargos de los populares son el otro foco de atención para el BNG. El Partido Socialista se expresó en términos similares a los nacionalistas. Su secretario general y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, dijo que “nadie comprendería” que Feijóo se negase a comparecer en la comisión, y prometió investigar “hasta las últimas consecuencias”.

La comisión se ha constitutido por iniciativa del BNG -al contar con un tercio de ls diputados del Parlamento gallego, 25, puede solicitarlo, pero solo una vez por legislatura. El Partido Popular había manifestado su oposición a la misma y maniobrado para impedirla, pero no lo quedó más remedio que aceptarla. Eso sí, su mayoría absoluta le ha permitido arrogarse el control del órgano. Tras el registro de las peticiones de comparecencia, será la mesa de la comisión, sometida a la mayoría del PP, la que decida cuáles se oficializan y cuáles no. No hay todavía fecha para su reunión.