El PSOE pide la dimisión del conselleiro de Sanidade si la gerente del área de Santiago no asume responsabilidades

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha reclamado al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que obligue a quienes tiene por debajo y, en concreto, a la gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela-Barbanza, Eloína Núñez, a que asuma sus responsabilidades ante el goteo de dimisiones en jefes de servicios y protestas de los médicos. En caso de que no lo consiga y después de la reciente dimisión del jefe de Ginecología del CHUS, el dirigente socialista le ha instado a ser él a quien asuma en primera persona las responsabilidades, es decir, presentar su dimisión.

Dimite el jefe de Medicina Interna del Hospital de Santiago por la falta de personal y “la tensión” en la sanidad pública

El dirigente socialista ha relatado últimos acontecimientos relativos a la sanidad, como la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el Sergas por la carga de trabajo de los facultativos en relación a la evaluación de los riesgos laborales, que “viene a confirmar lo que los socialistas gallegos llevan alertando desde hace años”, de las “consecuencias del desmantelamiento y de la voladura controlada del servicio público”.

Además, Luis Álvarez advirtió de la “carrera de dimisiones sin precedentes” en servicios de medicina interna en varios hospitales y también en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). “A modo de resumen, ha dimitido demasiada gente que estaba haciendo bien su trabajo” y “se mantienen” los que originan “sus dimisiones”. Para el parlamentario socialista, es “hora de que se tomen medidas eficientes” y que el conselleiro que “demostrar autoridad para tomar medidas”. “O si no, en primera persona”, ha avisado Luis Álvarez, quien ha apostillado que “el sistema sanitario público de Galicia ano es del Partido Popular, es de los gallegos”.

Así las cosas, y en una aclaración a preguntas de los medios, el portavoz parlamentario del PSdeG ha dicho que la gerente del área sanitaria de Santiago “debe presentar su dimisión por su incapacidad manifiesta”. En este sentido, ha reconocido que hay “un problema político para el PP, con ciertas connotaciones familiares”, ya que la gerente del área es la prima del ex presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. “Si no es capaz de tomar las medidas”, ha manifestado Luis Álvarez, debe asumirlas en primera persona. Así, ha dicho que debería “plantearse” su “permanencia en el puesto de trabajo si no es capaz de tomar las medidas necesarias”.