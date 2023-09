Tanxugueiras, Manuel Rivas o el presidente de la Real Academia Galega firman a favor del gallego en el Congreso

“Apoyamos la aprobación de esta medida que permitirá acercar nuestra lengua a un ámbito institucional donde hasta ahora no estaba permitido su empleo”, dice el primer punto del manifiesto Queremos Galego no Congreso, publicado este miércoles en la Red. Lo suscriben, entre otros, las integrantes del grupo Tanxugueiras, escritoras como Ledicia Costas, Manuel Rivas o Suso de Toro, rectores y ex rectores de las universidades de la comunidad, el presidente de la Real Academia Galega Víctor Freixanes, periodistas como María Obelleiro, David Lombao o Fernanda Tabarés y varios premios Nacionales, como la de Periodismo Cultural Ana Romaní o la de Literatura Dramática Paula Carballeira.

El texto pide además a los representantes gallegos en la Cámara Baja que “sean consecuentes con el compromiso con su país y que empleen la lengua gallega a partir de ahora en todas las intervenciones”. Ello será, añade, una contribución a su “conocimiento y divulgación, y a su prestigio y normalización”. En el histórico pleno de este martes en el Congreso, el socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, la portavoz de Sumar Marta Lois y el diputado del BNG Néstor Rego -este durante toda su intervención- hablaron en gallego.

El manifiesto califica la oposición del PP a la introducción de las lenguas cooficiales de “dolorosa”, más aún cuando gobierna la Xunta de Galicia. Según el vigente Estatuto de Autonomía, recuerda el documento, la administración gallega tiene entre sus obligaciones “la de potenciar su presencia y uso en todos los ámbitos”. Los populares votaron en contra en el Parlamento gallego -el BNG presentó una iniciativa de respaldo- y en el español. Ana Pontón, líder nacionalista, acusó a Feijóo, ex presidente del Gobierno gallego y ahora diputado en Madrid, y a Rueda, su sucesor, de “estar en el lado equivocado de la historia” y aseguró que su posición negativa “es una deshonra que los perseguirá para siempre”.