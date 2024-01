La Xunta asegura que las bolas de plástico que están llegando a la costa gallega “no son tóxicas ni peligrosas”

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sostiene que los millones de pellets de plástico que están llegando a las costas gallegas no son una amenaza. Estas bolas de pocos milímetros “no son tóxicas ni peligrosas”, dijo en las mismas declaraciones a los medios en las que también manifestó que “es plástico y hay que quitarlo de los arenales”.

Vázquez repitió, según recoge la agencia EFE, que el Gobierno gallego no va a elevar el nivel de emergencia de su plan contra la contaminación al 2, que es el que le permitiría pedir el apoyo de los medios del Estado para hacer frente a la limpieza. Insiste en que la Xunta activó el plan cuando tuvo conocimiento del vertido. La decisión se tomó el pasado 5 de enero. Las primeras bolas empezaron a aparecer en las playas el 13 de diciembre. La conselleira dio el argumento de que el nivel de emergencia no se va a modificar porque así lo dicen “técnicos y científicos”, aunque no concretó cuál es el análisis que hacen.

El Gobierno autonómico tiene ahora activo, según Vázquez, un dispositivo de unas 200 personas, entre “personal propio, guardacostas, agentes medioambientales” y también a través de la empresa pública estatal Tragsa para “trabajar y controlar” la recogida de los pellets que, ha avisado, “es muy complicada”. En las primeras semanas, los ayuntamientos afectados hicieron frente a la limpieza únicamente con sus medios propios.