Elvis, los Beatles y Sara Montiel comparten sala en Conde Duque con sus vinilos

Los discos de John Lennon y los Beatles, Sara Montiel, Elvis Presley o los Rolling Stones comparten espacio desde este miércoles 8 de junio gracias a Los Vinilos de Plásticos y Decibelios. La colección de Julián Ruiz, una muestra que puede visitarse en la sala de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque hasta el próximo 18 de septiembre. Un total de 867 vinilos, seleccionados de la colección del productor musical Julián Ruiz, muestran cómo ha ido evolucionado la cultura y la música a lo largo del siglo XX.

En su presentación, los comisarios Julio Arce y Ruth Piquer han agradecido a Ruiz que haya hecho posible esta muestra con la “generosidad de ceder parte de su legado a esta exposición”. Así, Arce ha detallado que esta muestra trata de combinar criterios científicos con la importancia iconográfica de esta colección. Por su parte, Piquer ha añadido que esta selección “activa la memoria y el recuerdo personal”. También ha asistido a la presentación la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, acompañada del cantautor Miguel Ríos, uno de los protagonistas de esta muestra, quien ha destacado su importancia por ser “el alegato más profundo en contra de la política de usar y tirar”.

Una selección entre más de medio millón de joyas

En total, se han invertido unos seis meses en recopilar alrededor de 2.000 vinilos (de los 623.202 de su colección), que finalmente han sido seleccionados y clasificados por los comisarios de la muestra hasta acotar la muestra a 867. La exposición se divide en sección con retratos (algunos elaborados por Andy Warhol), portadas inspiradas en el arte y una parte dedicada a la geometría, además de una sección basada en el cuerpo y la sexualidad.

Julián Ruiz, creador del programa Plásticos y decibelios, empezó a coleccionar discos de vinilo desde que su padre se compró un tocadiscos a finales de los años cincuenta. Entre ellos, hay piezas únicas como el primer vinilo que adquirió en 1961, el éxito de Chubby Checker Let´s twist again. A partir de ahí, compró discos de Elvis Presley, Little Richard y otros grandes del rock. Del Reino Unido, obtuvo el single Love me do y después coleccionó todos los EP (extended play) de cuatro canciones de los Beatles. Todos los ejemplares de los Beatles que aparecen en la exposición son rarezas.