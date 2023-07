Guía de supervivencia para el Mad Cool 2023: horarios, conciertos, transporte y otras cuestiones logísticas

El Mad Cool regresa un verano más a la capital, esta vez cargado de interrogantes por el traslado a una nueva sede. Después de celebrar sus dos primeras ediciones en la Caja Mágica y las tres últimas en Valdebebas, este año el festival tendrá lugar en el nuevo espacio Mad Cool, situado entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe.

La improvisación del recinto a pocos meses de la llegada de la cita musical a la capital ha despertado multitud de incógnitas sobre su capacidad para acoger un evento de esta envergadura. El debut del Mad Cool en esta ubicación no ha convencido a todo el mundo, se encuentra en medio de un trigal, lejos del transporte público y próxima a las viviendas de alrededor. A pesar de la oposición de los vecinos, el festival se celebrará del jueves 6 al sábado 8 de julio en su nueva sede.

A menos de dos días del comienzo de la sexta edición del Mad Cool, lo más lógico es que los asistentes tengan ya todo preparado para exprimir al máximo la cita musical, aunque el traslado del recinto puede suscitar ciertas dudas sobre cómo llegar, con qué medios de transporte desplazarse y otras cuestiones. Una parte importante del público del festival viene desde otras ciudades e incluso desde otros países, por lo que organizar el trayecto de ida y vuelta al recinto puede ser un absoluto quebradero de cabeza.

En Hoy Se Sale hemos recopilado todo lo que necesitas saber para sobrevivir a esta edición del festival. Despejamos dudas referentes a la ubicación de los escenarios, los horarios de las actuaciones más destacadas y otras recomendaciones. Esta es la guía de supervivencia a seguir para no perderse nada del Mad Cool 2023:

¿Cuándo y dónde son los conciertos más destacados?

El cartel anunciado para 2023 tiene sus claros protagonistas. Robbie Williams, Red Hot Chilli Peppers, Lizzo, Lil Nas X, Mumford & Sons, Sam Smith, Queens of the Ston Age, Machine Gun Kelly, The Black Keys, Liam Gallagher, Janelle Monáe y The Prodigy son los artistas que encabezarán las tres jornadas del festival. En el plano nacional, Cupido, Shinova o Morgan son algunos de los nombres españoles que sonarán en la cita musical.

Los conciertos más esperados del Mad Cool 2023 tendrán lugar en los dos escenarios principales: Mad Cool y Madrid is Life. Por el primero pasarán el jueves Machine Gun Kelly a las 20.25 horas y Robbie Wiliams a las 23.15. Durante la misma jornada, Lizzo y Lil Nas X actuarán en el escenario Madrid is Life a las 21.40 y a las 0.55 respectivamente.

El viernes será el turno de Sam Smith a las 20.05 en el Mad Cool seguido de Mumford & Sons a las 23.10 horas en el mismo espacio. Queens of the Stone Age y The Black Keys actuarán este mismo día en el Madrid is Life a las 21.40 y a las 0.50, cerrando una de las noches más intensas.

La última jornada estará encabezada por las actuaciones de Liam Gallagher a las 20.15 y Red Hot Chilli Peppers a las 22.55 en el escenario Mad Cool y The Prodigy a las 0.50 en el Madrid is Life. Además, habrá otros seis escenarios en los que disfrutar de decenas de artistas de diferentes estilos: Region of Madrid, Ouigo, The Loop, Mahou Cinco Estrellas, Mahou Rosé y Mahoy Maestra.

El resto de horarios y ubicaciones se pueden consultar en este enlace divididos por días y escenarios.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Existen dos opciones posibles para asistir al Mad Cool: comprar un abono o la entrada de un día concreto. El precio para asistir a una única jornada es de 85 euros, mientras que los abonos (agotados) cuestan 195 euros. Todas las modalidades tienen opción VIP, que además de incluir el acceso básico a los conciertos, cuenta con numerosas ventajas. En este caso, la entrada de día es de 185 euros y el abono de 480 euros.

Para los asistentes que vengan desde Reino Unido, el propio festival ofrece un billete de avión con salida desde el aeropuerto Gatwick de Londres para el miércoles 5 de julio con llegada al aeropuerto Adolfo Suárez a las 0.10 horas. La ventaja de esta oferta es que los interesados podrán optar por un 10% de descuento en su vuelo.

Las entradas pueden comprarse a través de este enlace.

¿Dónde se celebra el festival? ¿Cómo es el recinto?

Por si todavía queda alguien que no se haya enterado de que el Mad Cool ha cambiado de sede, te contamos todos los detalles sobre su nueva ubicación. El nuevo recinto de festivales de Madrid o nuevo espacio Mad Cool acogerá la celebración de la sexta edición del festival y, si no hay cambios, continuará siendo un espacio de referencia para este tipo de eventos musicales los próximos años.

El recinto se ubica entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi del distrito de Villaverde. Este nuevo espacio cuenta con 185.000 metros cuadrados y forma parte del proyecto del Ayuntamiento de Madrid para crear un nuevo recinto de festivales.

Antes de que llegaran las excavadoras, el terreno era un trigal completamente descampado. Sin sombras, sin zonas verdes y con viviendas a pocos metros. Después de varios meses de trabajo, se espera que el recinto cuente con un suelo cubierto de césped, instalaciones revolucionarias y resistentes a las posibles adversidades que surjan.

El nuevo espacio seguirá teniendo su famosa entrada con el nombre del festival en grande. El escenario principal se ubicará en la parte norte del recinto y los otros siete estarán dispersos por toda la zona. La mítica noria seguirá siendo una de las protagonistas del festival, acaparando fotos de los asistentes. Habrá diferentes puntos para comer y beber, un punto de apoyo al que acudir en caso de cualquier altercado y una zona VIP.

¿Cómo ir y volver? ¿Qué opciones de transporte existen?

Debido a la complicada conexión del recinto con el transporte público más cercano, la organización del festival propuso inicialmente condiciones que daban prioridad al uso mayoritario de coches, VTC o taxis para llegar al Mad Cool en lugar del Metro, el bus o el Cercanías. Sin embargo, debido a la gran afluencia con la que contará el evento, el suburbano madrileño ampliará durante las tres jornadas su horario y la EMT ofrecerá una lanzadera desde Villaverde hasta Atocha.

Las opciones para llegar son variadas. La línea 3 de Metro conecta con Villaverde Alto, la parada más cercana al recinto y pasa por zonas céntricas como Sol, Callao, Embajadores y Legazpi. Con motivo del festival, el horario habitual se extenderá hasta las 4.00 horas, por lo que los asistentes podrán volver sin preocuparse por la hora. Sin embargo, esta opción tiene un gran inconveniente: desde la parada más cercana hasta el recinto hay 20 minutos andando a través de un polígono y carretera.

Otra forma de llegar hasta allí es en bus. Las líneas disponibles que hacen parada cerca del recinto son la 22 y la 79 desde Legazpi, la T41 desde Villaverde Alto, la N14 desde Cibeles y la 428 desde Getafe. Además, habrá un servicio especial de 20 lanzaderas totalmente gratuito para volver del festival. Su horario será desde las 1.00 horas hasta las 3.30. Los usuarios se podrán subir al autobús en la calle Gran Vía de Villaverde en la confluencia con la calle de San Jenaro. La ruta seguirá hacia la glorieta de Legazpi con parada de descenso en el nodo 1171, y terminará su recorrido en el intercambiador de Atocha en la parada 5853.

Por último, la zona cuenta con dos paradas de Cercanías próximas al recinto: San Cristóbal Industrial (C3) y Villaverde Alto (C4 y C5). La distancia andando hasta la entrada del festival es menor que hasta el metro. No servirá para volver, ya que funcionará con su horario habitual hasta las 23.30 horas.

¿Dónde puedo comer y beber en el festival?

La zona gastronómica del festival se encontrará situada entre el escenario Seven y el Madrid is Life. Este espacio contará con una amplia variedad de propuestas para llenar el estómago y poder darlo todo hasta la madrugada. La oferta gastronómica estará dividida en distintos stands de comida asiática, latinoamericana, italiana, americana y española.

Los asistentes podrán satisfacer tanto sus antojos dulces como los más saldos. Habrá hamburguesas con estrella Michelín en el foodtruck El Círculo y opciones veganas, vegetarianas, sin gluten y sin lactosa. Una oferta bien delimitada para que todos, sin importar los gustos personales o las intolerancias alimenticias puedan disfrutar de un buen bocado durante el festival.

Para poder consumir, en la mayoría de puestos será necesario utilizar el sistema Cashless. En los puestos donde no se admita directamente ni dinero en efectivo ni tarjetas, habrá que recargar previamente en los puntos destinados a ello las pulseras del festival con saldo canjeable en la zona gastronómica. Para evitar colas, es posible hacerlo a través del perfil personal de cada asistente en este enlace.

¿Qué tiempo hará?

El calor continúa azotando la capital. Los días en los que se celebrará el festival, los termómetros alcazarán los 36ºC. Se esperan cielos despejados, aunque el jueves alguna que otra nube hará su aparición. Las noches serán más frescas, aunque la temperatura no bajará de los 20ºC.

El recinto no cuenta con espacios de sombra lo suficientemente grandes como para acoger a todos los asistentes, por lo que en las horas de más calor es recomendable llevar gorra, utilizar crema solar y utilizar calzado y ropa cómoda que permita moverse en distancias largas andando. ¡Prepárate para sudar y caminar!