PP i Vox eximeixen Page de comparèixer a la comissió d'investigació de les mascaretes del Parlament balear

PP i Vox han presentat una nova proposta de modificació per a la comissió d'investigació sobre la compra de mascaretes al Parlament, retirant la compareixença del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que estava assenyalada per al 27 de maig. Castella-la Manxa va ser una de les cinc comunitats autònomes que va rebutjar comprar les mascaretes durant la pandèmia de COVID-19 que s'han vinculat al conegut com a 'cas Koldo'.

En el cas de Castella-la Manxa, el motiu que va argumentar el Govern regional el juny del 2020 –dos mesos després que les compressin Balears i les Canàries– per rebutjar les mascaretes és que eren “defectuoses”, segons consta al sumari del cas, en un intercanvi de correus electrònics entre responsables del Servei de Salut d'aquesta regió, SESCAM, i els que van oferir el material.

L'oferta havia arribat al Govern d'Emiliano García-Page a través dels gestors de l'aeroport de Ciudad Real. Durant la pandèmia, aquesta infraestructura es va oferir com a porta d'entrada d'un corredor aeri sanitari amb la Xina tant a les empreses com a les administracions públiques per importar material del país asiàtic una vegada a la setmana. Durant l'intercanvi de correus es comentava que “la documentació que aporta (…) indica clarament que les mascaretes són defectuoses i per això no en podem valorar l'adquisició”.

Concepción Saavedra tampoc compareixerà

L'escrit que han registrat aquest dimarts també planteja deixar fora les compareixences de la consellera de Salut del Principat d'Astúries, Concepción Saavedra (prevista també el 27 de maig); l'exconsellera de Salut de La Rioja, María Somalo San Juan (3 de juny); i dos treballadors de l'Ib-Salut que van intervenir en la tramitació, Maria Isabel Berga Figuerola i Ignacio García (1 de juny). Donada la majoria que ostenten PP i Vox a la Cambra, els canvis, previsiblement, s'aprovaran.

Cal recordar que aquest dilluns no van comparèixer davant la comissió l'administrador únic de Soluciones de Gestión, Daniel Sierra, i el director executiu, Íñigo Rotaeche, tots dos investigats per l'Audiència Nacional. La Comissió els ha emplaçat per al 27 de maig, mateixa data en què estaven previstes les compareixences de García-Page i Saavedra ara retirades.

La Mesa ha informat Sierra i Rotaeche que si no responen a la trucada poden incórrer en un delicte de desobediència, en virtut de l'article 502 del Codi Penal sobre els requeriments per comparèixer davant una Comissió d'Investigació de les Corts Generals o d'un parlament autonòmic. També els recorda que les despeses de la presència a la comissió li seran abonades, una vegada justificades, amb càrrec al Parlament.