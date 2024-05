L'exsubdirector de compres assegura que el Govern d'Armengol va reclamar “a temps” el sobrecost de les mascaretes

L´antic subdirector de Compres i Logística del Servei Balear de Salut (IB-Salut), Antonio Mascaró, ha assenyalat que el Govern liderat per la socialista Francina Armengol va reclamar l'import pagat de més per les màscares comprades a l'empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión “a temps” i “quan es va poder”.

Així ho ha assenyalat Mascaró aquest dilluns a la comissió d'investigació al Parlament sobre les presumptes irregularitats al voltant de l'adquisició de mascaretes a la trama Koldo, en què també ha comparegut l'empresari Víctor de Aldama, si bé s'ha acollit al dret a no respondre les preguntes dels grups parlamentaris.

En ser preguntat per la proposta d'inici de resolució parcial del contracte que va signar el 6 de juliol de 2023 per reclamar 2,6 milions a Solucions de Gestió, Mascaró ha assenyalat que “la principal prioritat era tenir material, després, per la desescalada”. “Després, des de la central de compres vam ser els coordinadors de la vacunació de la comunitat autònoma. Després de tot això, es va fer la proposta d'inici de la reclamació”, ha declarat.

Certificat que avalava el contracte amb Solucions de Gestió

D'altra banda, en relació amb la signatura del certificat avalant com a satisfactori el contracte de les màscares l'agost del 2020, quan l'IB-Salut ja disposava de les anàlisis sobre la qualitat del material que confirmava que no complia els requisits d'una FFP2, Mascaró ha apuntat que aquest certificat “no va tenir transcendència”.

Segons l'antic director de Compres, l'emissió d'aquest tipus de certificats “està fora del que és l'expedient administratiu” i és un document que certifica l'entrada del material a un import determinat. “És un document estàndard”, ha reiterat diverses vegades.

Així mateix, ha assegurat que es tracta d'un certificat de solvència i que “per si mateix” no forma part de l'expedient. “En cap cas no queden dins dels expedients d'adquisició d'aquest material”, ha dit.

Aquesta certificació es va fer a sol·licitud de Soluciones de Gestión, un tràmit habitual que fan les empreses per poder presentar-los en concórrer a altres contractacions públiques. Tot i això, segons Mascaró, el certificat emès “no serveix de res” a l'empresa per presentar-se a altres concursos públics perquè “es necessiten diversos certificats” més.

“Des del primer moment eren per a ús civil”

Pel que fa al tipus de màscares, Mascaró ha dit que les ofertes per Soluciones de Gestión eren KN95/FFP2, que “des del primer moment” es van comprar pensant en un ús civil i professions no essencials i per a “un estoc de seguretat”.

En aquest sentit, ha fet referència que les màscares KN95 “eren utilitzables” per a la població civil “com van fer altres CCAA”. Segons ha assenyalat, es van comprar màscares KN95 per a ús civil i es van analitzar perquè “es feia així amb tot”.

L'antic subdirector ha argumentat que també es va analitzar per “contemplar tots els escenaris” per veure si era factible un ús dual de les màscares, tant per a població civil com per a personal sanitari. “Si haguessin estat vàlides, s'haguessin enviat a l'estoc de FFP2”, ha afirmat.

“La decisió inicial era destinar-les a la població civil, això ens ajudaria a la desescalada”, ha apuntat, remarcant que les màscares adquirides a Soluciones de Gestión “absolutament no es van distribuir als centres de salut”. En conseqüència, ha emfatitzat, es van treure de l'Hospital Son Espases i es van codificar de manera diferent.

Proposta d'inici de resolució

Durant la seva compareixença, ha assenyalat que la proposta d'inici de resolució, signada el 6 de juliol del 2023, es va fer “quan es va poder”. “Sabíem que era un tema que havíem d'abordar”, ha indicat, puntualitzant que el comitè de compres estava format per l'exdirector general de l'IB-Salut Manuel Palomino, l'exdirectora de Gestió i Pressuposts Mar Rosselló i per ell.

Pel que fa al contingut, ha explicat que en la proposta d'inici de resolució es va “assimilar” l'ús de les màscares per a la població civil amb les màscares quirúrgiques, responent a la discrepància entre l'IB-Salut i l'empresa pel fet que no tenien un ús dual que “és el que deia l'empresa”.

Mascaró ha exposat que la proposta es refereix a mascaretes quirúrgiques perquè va fer un càlcul conforme als diferents preus de les mascaretes i va assimilar les de Soluciones de Gestión a les quirúrgiques. “És una analogia per fer el càlcul”, ha dit, justificant que les que portava en aquell moment la població eren les quirúrgiques i que per això se'n va fer la comparació.

Sobre si es va informar el nou equip directiu de l'IB-Salut, quan es va fer el canvi de Govern i la Fiscalia Anticorrupció estava investigant el contracte amb l'empresa, Mascaró ha dit que es van fer informes de traspàs i que ell “estava a disposició perquè el nou equip directiu preguntés qualsevol cosa”.

Pel que fa a la reclamació, ha considerat que la proposta d'inici de resolució estava “bastant ben documentada”. “Interpreto que segueix el seu funcionament normal -després del canvi de Govern-, no dono importància a si em pregunten això o no”, ha declarat Mascaró.

D'altra banda, l'antic subdirector ha coincidit amb l'exdirector general del Servei de Salut balear Manuel Palomino en assenyalar que aquest últim va rebre una trucada del Ministeri que el va posar en contacte amb Koldo García per procedir a la compra de les màscares. “No es va comentar qui era”, ha indicat.

Durant la comissió, Mascaró ha fet referència a un segon oferiment per part de Soluciones de Gestión, el 18 de maig, que va ser denegat perquè de la població civil “estava coberta” i en aquell moment “no feien falta”.