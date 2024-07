Guía útil para disfrutar del Mad Cool 2024: horarios, conciertos, transporte y algunas recomendaciones

El Mad Cool regresa por séptimo año consecutivo a la capital. A pesar de los problemas de la última edición, marcada por el polémico cambio de recinto y un plan de movilidad fallido, este 2024 el festival repetirá en el Iberdrola Music del 10 al 13 de julio.

El Mad Cool ofrecerá cuatro días repletos de conciertos con un cartel de lujo en el que se cuelan artistas de renombre a nivel nacional e internacional como Dua Lipa, Pearl Jam, Maneskin The Killers, Rels B o Avril Lavigne. Cientos de conciertos en seis escenarios diferentes harán vibrar el nuevo recinto de macrofestivales.

La cantidad de propuestas musicales que incluye la programación puede resultar abrumadora, al igual que todas las cuestiones relacionadas con la logística y el transporte, dos aspectos que causaron una gran controversia en la edición anterior. A pocas horas de su comienzo, lo lógico es que los asistentes tengan ya todo preparado para exprimir al máximo la cita musical, aunque el traslado hasta el recinto y otros aspectos pueden suscitar ciertas dudas, sobre todo para aquella parte del público que viene desde otras ciudades e incluso desde otros países.

Para facilitar la planificación y llegada de todos los asistentes, en Hoy Se Sale hemos recopilado todo lo que necesitas saber para sobrevivir a esta edición del festival. Despejamos dudas referentes a la ubicación de los escenarios, los horarios de las actuaciones más destacadas y otras recomendaciones. Esta es la guía útil a seguir para no perderse nada del Mad Cool 2024:

¿Cuándo tendrá lugar el festival?

El Mad Cool se celebrará del miércoles 10 al sábado 13 de julio. Los asistentes podrán disfrutar durante cuatro días consecutivos de la cita musical, una jornada más que en ediciones anteriores.

¿Cuáles son los conciertos más destacados?

El cartel anunciado para 2024 tiene sus claros protagonistas. Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Janelle Monáe, Pearl Jam, Motxila 21, Maneskin, Sum 41, Jessie Ware, The Killers, Bring me the horizon y Avril Lavigne son los artistas y grupos que encabezarán las cuatro jornadas del festival. Lina de Sol, Rels B y Russian Red son algunos de los nombres españoles que sonarán en la cita musical.

Los conciertos más esperados del Mad Cool 2024 tendrán lugar en los tres escenarios principales del festival: Mad Cool, Region of Madrid y Orange. Por el primero pasarán el miércoles Janelle Monae a las 19.00 horas y Dua Lipa a las 21.30. Durante la misma jornada, Tom Odell, Garbage y The Smashing Pumpkins actuarán en el escenario Region of Madrid a las 18.00, a las 20.05 y a las 23.15 respectivamente. En el escenario Orange, James Arthur y Rels B protagonizarán la primera jornada del festival con sus actuaciones a las 18.45 y 23.25. horas.

El jueves será el turno de Pearl Jam a las 22.40 en el Mad Cool seguidos de Greta Van Fleet a las 0.50 horas en el Region of Madrid. Russian Red y Bomba Estéreo actuarán este mismo día en el Orange a las 18.55 y a las 23.15 respectivamente.

En la tercera jornada del festival serán protagonistas Black Pumas, que actuarán a las 21.35, y Maneskin, que cerrarán la noche en el Iberdrola Music. Ese mismo día también pasarán por el festival Sum 41, Benjamin Clementine y Sleaford Mods, que ocuparán todo el cupo de conciertos programados en el escenario Region of Madrid.

La última noche será una de las más intensas del festival: Tyla a las 18.00, Avril Lavigne a las 20.15 y The Killers a las 23.00 pondrán música a la jornada final del Mad Cool junto a Arlo Parks y Bring me the horizon, entre otros.

Además, habrá otros tres escenarios en los que disfrutar de decenas de artistas de diferentes estilos: The Loop Iberdrola, Mahou Cinco Estrellas y Mahou 0.0 Tostada. El resto de horarios y ubicaciones se pueden consultar en este enlace divididos por días y escenarios.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Existen dos opciones posibles para asistir al Mad Cool: comprar un abono o la entrada de un día concreto. El precio para asistir a una única jornada es de 89 euros, mientras que los abonos cuestan 210 euros. Ambas opciones han sufrido una pequeña subida de precio en comparación con 2023, de 84 a 89 euros y de 195 a 210. Todavía quedan entradas tanto de día como para el festival completo.

Todas las modalidades tienen opción VIP, que además de incluir el acceso básico a los conciertos, cuenta con numerosas ventajas. En este caso, las entradas de día, todavía disponibles para el viernes y el sábado, tienen un precio de 187 euros, mientras que el abono se encuentra totalmente agotado.

Además, este año han añadido una nueva modalidad, el Pack Lovers MC24, que incluye un estuche con forma de película VHS y ocho postales románticas. Puede adquirirse como abono de cuatro días por 224 euros o como un paquete de entradas de un día para dos personas por 188 euros.

Aquellos que tengan pensado viajar hasta la capital en tren, pueden utilizar las ventajas que ofrece el festival con Ouigo. Un 20% de descuento válido para viajes del 9 al 14 de julio con origen o destino en las estaciones de Chamartín o Atocha.

Las entradas pueden comprarse a través de este enlace.

¿Dónde se celebra el festival? ¿Cómo es el recinto?

Como ya es sabido por todo el mundo, el año pasado el Mad Cool estrenó nueva ubicación: el Iberdrola Music. Este espacio acogerá por segundo año consecutivo el festival y, si no hay cambios, continuará siendo un lugar de referencia para este tipo de eventos musicales los próximos años, aunque existe una gran controversia detrás que podría tumbarlo.

El recinto se ubica entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga, en la Colonia Marconi del distrito de Villaverde. El espacio cuenta con 185.000 metros cuadrados de superficie y forma parte del proyecto del Ayuntamiento de Madrid para crear un nuevo recinto de macrofestivales.

Antes de que llegaran las excavadoras, el terreno era un trigal completamente descampado. Sin sombras, sin zonas verdes y con viviendas a pocos metros. Ahora, después de más de un año de trabajo y obras, el recinto se encuentra cubierto de césped y está preparado para acoger a más de 100.000 personas en sus instalaciones.

Algo que se ha mantenido con respecto a los otros recintos que ha pisado el festival (Caja Mágica y Valdebebas) es su cartel luminoso con el nombre del Mad Cool en grande, una de sus estampas más reconocibles. El escenario principal se ubicará este año en la zona sur del Iberdrola Musicy los otros cinco estarán dispersos por todo el recinto.

La mítica noria seguirá siendo una de las protagonistas del festival, acaparando fotos de los asistentes. Habrá diferentes puntos para comer y beber, un punto de apoyo al que acudir en caso de cualquier altercado y una zona VIP. Además, todo el espacio estará abastecido por fuentes de agua para evitar golpes de calor o desvanecimientos.

¿Cómo ir y volver? ¿Qué opciones de transporte existen?

Con la finalidad de preservar la seguridad tanto de los asistentes a la celebración como del resto de usuarios de la vía pública, el Ayuntamiento de Madrid ha programado un conjunto de medidas para facilitar al máximo la movilidad durante los cuatro días de duración del festival. Este plan especial contempla la ampliación de horarios y frecuencia en el transporte público y las restricciones de coches, VTC y taxis a los alrededores del recinto.

Las estaciones de Metro más cercanas son las de Villaverde Alto (línea 3), El Bercial (línea 12), Los Espartales (línea 12) y El Casar (línea 12). El horario de funcionamiento habitual del servicio es de 6.00 a 1.30 horas. El día 10 de julio se reforzará y ampliará el servicio hasta las 2 de la madrugada del día 11 de julio y los días 11, 12 y 13 de julio hasta las 4.00.

Además, el 10 de julio, entre la 1.30 y 2.00 y los días 11, 12 y 13 de julio desde la 1.30 hasta las 3.30 horas del día siguiente se habilitará un servicio lanzadera de Metro entre las estaciones de Villaverde Alto y Sol con parada en Legazpi y Embajadores. Únicamente Villaverde Alto permitirá la subida de viajeros. La frecuencia del servicio oscilará entre 4 y 10 minutos.

En lo que respecta al Cercanías, las estaciones más cercanas son las de Villaverde Alto (líneas C4a, C4b y C5), San Cristóbal Industrial (líneas C3 y C3a), El Casar (líneas C3 y C3a) y Las Margaritas-Universidad (líneas C4a y C4b). El horario habitual de funcionamiento del servicio es de 5.30 a 23.45 horas. El día 10 de julio se reforzará y ampliará el servicio de Cercanías hasta las 2 de la madrugada del día 11 de julio y los días 11, 12 y 13 de julio hasta las 4.00 de la madrugada del día siguiente.

El 10 de julio, entre la 0.30 y las 2.00 y los días 11, 12 y 13 de julio desde la 1.00 hasta las 4.00 se habilitará un servicio de lanzadera de Cercanías sin paradas intermedias entre Villaverde Alto para la subida de viajeros y Atocha para la bajada de viajeros. La frecuencia del servicio será de 10 minutos.

Los asistentes al festival también podrán hacer uso de los autobuses interurbanos (líneas 432, 441, 447, 448 y 461), los autobuses de la EMT (líneas 22, 79, T41 y N14) y el servicio especial de autobuses entre la Gran Vía de Villaverde y Atocha. Durante los días de concierto se procederá a implantar un servicio lanzadera de autobuses entre la 1.00 y las 3.30 horas desde la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones con la calle San Jenaro, con parada en la Plaza de Legazpi y Atocha. El servicio contará con 20 autobuses con capacidad para 110 viajeros, con un tiempo de recorrido entre Villaverde Alto y Atocha que oscilará entre los 14 y 35 minutos.

También se habilitará un servicio lanzadera de autobuses entre la estación de Los Espartales y la avenida Real de Pinto para evitar el tránsito peatonal por la glorieta bajo la M-45. Funcionará los días 10 y 11 de julio entre las 16.00 y las 22.00 horas y los días 12 y 13 de julio entre las 16.00 y las 21.00 horas. La parada en el término municipal de Getafe se habilitará en la Carretera de Villaverde entre la avenida de Rigoberta Menchú y la avenida Teresa de Calcuta. En el término municipal de Madrid la parada se ubicará en la avenida Real de Pinto, en la confluencia de esta avenida con la glorieta bajo la M-45. El servicio contará con 10 autobuses con capacidad para 70 viajeros, con frecuencias de 1 a 7 minutos.

Si decides llegar al recinto en taxi, coche o VTC, el Ayuntamiento ha fijado las siguientes paradas:

La zona de espera de taxis se encontrará ubicada en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle Resina, situándose la cabeza de la zona de espera en las inmediaciones de la calle Resina. Los vehículos accederán a través de la avenida de Andalucía por la calle San Dalmacio y se dirigirán a la calle San Norberto. Para la salida de la parada de taxis, estos vehículos tomarán la calle de la Resina y saldrán de forma directa hacia la Avenida de Andalucía.

se encontrará ubicada en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle Resina, situándose la cabeza de la zona de espera en las inmediaciones de la calle Resina. Los vehículos accederán a través de la avenida de Andalucía por la calle San Dalmacio y se dirigirán a la calle San Norberto. Para la salida de la parada de taxis, estos vehículos tomarán la calle de la Resina y saldrán de forma directa hacia la Avenida de Andalucía. La localización del servicio y la zona de recogida de viajeros de VTC se encontrará en la calle Valle Tobalina en la confluencia con la calle San Ezequiel. Es importante resaltar que esta no es una zona de espera de VTC, sino que únicamente se trata de una zona para la subida de viajeros que tengan previamente un servicio de recogida precontratado . El itinerario de los usuarios de servicios de transporte VTC será el mismo para las llegadas y las salidas del recinto. Este itinerario transcurrirá por la calle Laguna del Marquesado y continuará por la calle San Ezequiel para después girar a la derecha por calle Valle de Tobalina.

se encontrará en la calle Valle Tobalina en la confluencia con la calle San Ezequiel. Es importante resaltar que esta no es una zona de espera de VTC, sino que únicamente se trata de una zona para la subida de viajeros que tengan previamente un . El itinerario de los usuarios de servicios de transporte VTC será el mismo para las llegadas y las salidas del recinto. Este itinerario transcurrirá por la calle Laguna del Marquesado y continuará por la calle San Ezequiel para después girar a la derecha por calle Valle de Tobalina. Para aquellos que vayan hasta el recinto en un coche particular, se ha habilitado una zona de Kiss & Ride en la calle Acebeda confluencia con la calle San Ezequiel como zona de subida y bajada de viajeros.

Durante los cuatro días de festival, también se registrarán cortes de tráfico en los alrededores del recinto que afectarán a la entrada y salida de los vecinos. En calles como Laguna Dalga, San Erasmo, Laguna de Cameros, San Eustaquio, San Noberto o Resina quedará prohibido estacionar del 10 al 13 de julio desde las 15.00 hasta la finalización del festival. Puedes consultar todas las calles que se verán afectadas en este enlace.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público, evitar la circulación en vehículo privado en las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico y para desplazamientos de largo recorrido utilizar la M-30 y M-40.

¿Dónde puedo comer y beber en el festival?

La zona gastronómica del festival se encontrará situada frente a la puerta de acceso número 1, junto al escenario The Loop Iberdrola. Este espacio contará con una amplia variedad de propuestas para llenar el estómago y poder darlo todo hasta la madrugada. La oferta gastronómica estará dividida en distintos stands de comida española, italiana, fast food, latina, asiática, vegana y dulce.

Los asistentes podrán satisfacer tanto sus antojos gracias a la gran variedad de propuestas. Habrá hamburguesas de cadenas como Hype o Hamburguesa Nostra, aunque también se podrán encontrar opciones veganas, vegetarianas, sin gluten y sin lactosa en el stand de Heura. Opciones más exóticas como Amazon Açai o la comida libanesa de Makan, sin olvidar el producto nacional con Doña Chapata, Sabor a Pirineo o Pata Negra Salamanca.

Una oferta bien delimitada para que todos, sin importar los gustos personales o las intolerancias alimenticias puedan disfrutar de un buen bocado durante el festival. Para poder consumir, en la mayoría de puestos será necesario utilizar el sistema Cashless. En aquellos stands en los que no se admita directamente ni dinero en efectivo ni tarjetas, habrá que recargar previamente en los puntos destinados a ello las pulseras del festival con saldo canjeable en la zona gastronómica. Para evitar colas, es posible hacerlo a través del perfil personal de cada asistente en este enlace.

¿Qué objetos están permitidos? ¿Y prohibidos?

Los grandes eventos musicales son cada vez más estrictos con su política de acceso y es habitual que ciertos objetos queden prohibidos por motivos de seguridad. Los asistentes al Mad Cool no podrán entrar al festival con cascos de moto o bicicleta, tampoco con palos selfie, maletas, sillas o botellas de metal.

Sí que estará permitido introducir botellas de agua de plástico siempre que vayan sin tapón, protección solar, riñoneras, mochilas, comida y cámaras desechables.

¿Qué tiempo hará?

Después de un junio más fresco de lo habitual, el calor ha llegado oficialmente a la capital. Los días en los que se celebrará el festival, los termómetros alcazarán los 34ºC y se esperan cielos despejados toda la semana. Las noches serán más frescas, aunque la temperatura no bajará de los 19ºC.

El recinto no cuenta con espacios de sombra lo suficientemente grandes como para acoger a todos los asistentes, por lo que en las horas de más calor es recomendable llevar gorra, utilizar crema solar y utilizar calzado y ropa cómoda que permita moverse en distancias largas andando.

¿Qué me pongo?

Al hilo con el tiempo que se espera durante el festival, recomendamos acudir al festival con ropa cómoda. Para bailar y saltar toda la noche es necesario llevar un calzado cómodo, evita el uso de chanclas, sandalias o tacones. Además, el recinto es amplio y para recorrerlo sin problemas es altamente recomendable el uso de zapatillas.

Para hacer frente al sol y el calor es imprescindible proteger la piel de las radiaciones. Una gorra o un sombrero serán tus mejores aliados para los conciertos diurnos. A pesar de que las temperaturas serán altas, por las noches puede refrescar, lleva contigo una chaqueta fina para aguantar hasta la madrugada.

Como cualquier evento de este tipo, el Mad Cool suele ser toda una pasarela de looks festivaleros, por lo que, más allá de las recomendaciones, todo está permitido. Usa tu maginación, tu originalidad y mucho brillo para deslumbrar en los conciertos de tus artistas favoritos. Prepárate para darlo todo, pero también para sudar y caminar.