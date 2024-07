Dua Lipa constata su ascenso en la apertura del Mad Cool

“Cada vez que subo a un escenario, mi sueño se sigue cumpliendo”, ha pronunciado Dua Lipa este miércoles durante su concierto en el Mad Cool 2024. La cantante angloalbanesa partía como el gran reclamo de la primera jornada del festival y ha conseguido que Madrid haya 'levitado' al ritmo de sus hits, con los que ha constatado su ascenso como diva del pop. Quizás no sea la artista más carismática sobre las tablas, pero ha conseguido igualmente que el público haya recitado entregado cada una de sus letras, sin dejar de bailar ni un solo segundo.

“¿Están listos?”, ha preguntado en el inicio de su show alcanzadas unas 21:30h de la noche en las que seguía haciendo mucho calor. Las notas iniciales de su Training Season han subido la temperatura aún más. Canciones como One Kiss, Levitating, Be the One y New Rules han mantenido el listón bien alto.

La artista británica acompaña de coreografías todos sus temas, con un amplio abanico de dance breaks incluidos. La puesta en escena la han copado dos amplias escaleras por las que la cantante y sus bailarines han ido transitando, delante de unas pantallas en las que se han proyectado unos visuales en los que el uso del efecto cámara lenta ha sido lo más vistoso y destacado.

“La gente en España tiene muchísima luz y amor. Me llenan de energía. Mi español no es perfecto, os quiero mucho. Muchas gracias. Amo su cultura, la gente y el apoyo”, ha compartido en un solvente castellano. También ha pedido “mucho ruido” para presentar a su banda, antes de llegar al colofón de un recital de hora y media que han culminado por todo lo alto Physical, Don't Start Now y Houdini.

Ahora bien, la gran sorpresa de la visita de Dua Lipa a la capital al había dado horas antes del evento, por la imagen en la que ha posado junto a Pedro Almodóvar y Alana S. Portero; y que ha compartido en X (antes conocida como Twitter) Agustín Almodóvar, hermano y coproductor del cineasta manchego.

Los focos han tardado muy poco en encenderse al acabar su recital, saludo mediante, para dar paso en los altavoces a una canción de 'la voz'. El inmortal I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston ha canalizado la euforia del séquito de fans con unos cuantos bailes más.

Pero Dua Lipa no ha sido la primera –ni la última– artista en actuar en la apertura del Mad Cool. Las primeras horas las han copado figuras como Soccer Mommy y Tom Odell, que ha invitado por sorpresa a Aitana para cantar la balada Black Friday. Le han seguido otros nombres como James Arthur, Claudia León, Garbage y Nothing But Thieves.

Eso sí, la otra gran 'reina' de la jornada ha sido Janelle Monáe, que ha aprovechado su gran concierto para lanzar un importante alegato político. “Tenemos que seguir protestando y protegiendo a los bebés y las vidas inocentes de Gaza, Sudán, Darfur, Haití, en todo el mundo. Tenemos que proteger a la gente sin hogar. No deberían estar criminalizados por serlo”, ha sostenido.

“No voy a deciros a quien votar, pero si me preguntáis a mi, yo votaré a la persona que proteja a la gente marginada. A quienes tienen menos poder que yo. Os quiero. ¡Feliz Orgullo!”, ha culminado tras arrancar el aplauso unánime de los asistentes.

La banda estadounidense de rock The Smashing Pumpkins y el cantante y productor Rels B han sido los encargados de poner el broche al primer día de festival. Desde que su caída del cielo ha empezado a sonar, el mallorquín ha logrado mantener las energías de los presentes, embelesados con su banda en directo, tres coristas de soul que confieren aplomo a su proyecto. Así como una puesta en escena cuyos visuales recuerdan al salto que C. Tangana dio en su gira El Madrileño, gracias a su uso orgánico de las cámaras y proyecciones como una pieza clave más del show.

Y entre medias... Henry Méndez

Todavía quedan muchos artistas por desfilar por los escenarios del Mad Cool 2024, pero la primera jornada ha servido para comprobar que el festival ha aprendido de sus errores del año pasado. En especial, en el diseño del interior del recinto Iberdrola Music, localizado en el distrito madrileño de Villaverde, y al que Madrid está vigilando con lupa para decidir si seguirá siendo sede para macrofestivales en 2025.

Si bien en 2023 la colocación de los baños en el centro del espacio provocaron colapsos, al haberlos trasladado al perímetro ha permitido que la circulación sea mucho más cómoda, libre y rápida. Sin aglomeraciones. Como contrapunto negativo, sigue sin haber demasiada sombra bajo la que refugiarse en las horas de sol y, alcanzadas las 23h, había expendedores de agua vacíos.

Más allá de la logística, el Mad Cool mantiene la diversa –y curiosa– convivencia entre stands de comida, bebida, expendedores de crema solar y un inesperado Henry Méndez. El escenario 'El Chiringuito', ubicado en el corazón del espacio, ha contado con el cantante de República Dominicana como sorpresa. Sus populares Mi reina, El Tiburón y Noche de estrellas se han colado en la banda sonora de la presente edición del festival.

Y también Will Smith, que ha disfrutado como un fan más del concierto de Janelle Monáe. “Ha habido un momento en el que la gente se estaba agolpando sobre el pasillo del escenario en el que había actuado y, de repente ha pasado el mismísimo Will Smith”, ha relatado a elDiario.es Moha, uno de los miles de asistentes del primer día de Mad Cool sobre cómo ha vivido el momento. “Me ha estrechado la mano”, ha añadido respecto a su interacción con él. Así ha sido solo el primer día, pero vale perfectamente como ejemplo de una sensación latente que rodea al festival de que, si bien en 2023 una tómbola ejerció de actriz secundaria robaescenas, en este 2024 todavía todo puede pasar.