'No hay playlist, no hay chill': una exposición sonora en Madrid contra la música del algoritmo y el ruido de fondo

La música está en todas partes, tanto que a veces parece no estar en ninguna. Es una de las premisas sobre las que orbita la exposición No hay playlist, no hay chill, comisariada por el artista y productor musical Abel Hernández Pozuelo. Esta muestra aglutina a seis artistas cuyos trabajos podrán ser escuchados desde este jueves 23 de mayo hasta el 13 de junio en la galería i23. Un lugar dedicado al arte emergente en el número 23 de la calle Ibiza, en el distrito de Retiro de Madrid.

Hernández invita a “interrumpir por un rato la omnipresente escucha indirecta, involuntaria, pasiva e incidental, incluido el torrente de músicas que en la ciudad nos rodean por doquier”. Para ello, reúne a seis artistas y siete obras que conectan la crítica general hacia los sistemas del streaming (con sus playlist algorítmica cuantitativa y su potenciación de la no escucha o escucha secundaria o en scroll) con otra hacia los aspectos puramente sonoros o musicales atmosféricos y chill, al ensimismamiento auditivo sin rozadura.

“Las obras que aquí suenan usan la interferencia, la llamada a la atención de lo de fuera de uno, el ruido no espectacular, la fricción en general. Debería funcionar como una propuesta anti-chill”, indica el comisario. Frente a otras exposiciones de arte sonoro en las que cada cual elige a la carta qué obra se aísla a escuchar (a veces con auriculares que individualizan más si cabe la audición), aquí las piezas suenan de forma separada pero consecutiva. Es decir, la escucha no puede simultanearse. De esta forma, componen un todo continuo que va cambiando su orden en cada sesión y se emite, con su correspondiente separación mediante silencios entre las distintas piezas, a través del mismo sistema sonoro. Con ello se propone también la posibilidad de escuchar colectivamente.

Esta original iniciativa reúne a seis artistas que comparten esta indagación desde su diversidad creativa: Agnès Pe, Alberto Bernal, Crespo Barba, Bernat Pont Anglada, Susana Jiménez Carmona y Marcos Carvajal. Asimismo, al comienzo del acto inaugural de No hay playlist, no hay chill este jueves a las 19.00, tendrá lugar el concierto presentación de Ensayo sobre polvo. Se trata del nuevo disco del artista y participante de la muestra Marcos Carvajal, que ha sido producido por el sello discográfico Moira Sound.