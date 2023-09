Menorca Patrimoni Mundial, oportunitat o amenaça?

Recentment, el 18 de setembre de 2023, s’ha declarat la “Menorca Talaiòtica” Patrimoni Mundial per la UNESCO. Sense dubte això és una gran fita històrica per la cultura de les Illes Balears i especialment de Menorca.

La declaració de Patrimoni Mundial suposa un important ingrès econòmic directe tant per part de la UNESCO com per l’interès turístic que suposa. Aquest distintiu turístic ja es veu reflectit en les illes de Eivissa i Mallorca, però la seva gestió turística no ha estat aquella esperada. Tothom conèix la massificació turística que pateixen les illes

La UNESCO als seus informes ya califica la mala gestió turística com una amenaça per a la conservació i protecció dels Valors Universals Excepcionals (VUE). També ho remarca l’organisme mundial ICOMOS:

Las actividades turísticas y los proyectos de desarrollo excesivos, mal planificados o no supervisados pueden imponer niveles inaceptables de cambio en las características físicas, la integridad, la ecología y la biodiversidad del lugar, los sistemas locales de acceso y transporte y el bienestar social, económico y cultural de la comunidad anfitriona.

A Eivissa i Mallorca veim el creixement turístic, encara sense límits, propicia a una mala gestió del Patrimoni Mundial que tenim. Amb vies d’accés que en molts casos estan col·lapsades, amb la posidonia que en molts casos es veu afectada per activitat d’oci, una pèrdua de l’identitat agrària a Tramuntana provocat per la vulnerabilitat i dependència econòmica o la necessitat de redactar una nova llei de la Serra de Tramuntana.

En un context de creixement turístic continu i sense límits, l’amenaça del Turisme és cada vegada mayor. Tenir en compte que només en tràfic aèri el 2019 a Balears fou de quasi 255 mil vols; dels quals un 24.877 a Menorca. El 2022 es va batre rècord amb

264.393 vols a Balears, dels quals 32.427 a Menorca. Un creixement de més del 30%.

El 2023 el trànsit aèri torna a pujar a totes les illes un +9% respecte l’any passat. Sobresurt el cas de Menorca que el que porta d’any 2023 l’aeroport de Menorca torna a batre rècord històric en el nombre de passatgers acumulats respecte l’any 2022 a un creixement del +4’6%.

Tot això mentre la Presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, es compromet a gestionar, explicar y protegir aquest patrimoni per les noves generacions“. Tot això passa la mateixa setmana que s’anuncia que l’aeroport de Menorca ha de ser ampliat per acollir més turistes, en especial jets privats, i amb l’anunci de l’ampliació del port de Ciutadella de Menorca per a poder acollir Creuers.

Com es preveu asegurar els Valors Universals Excepcionals i la validesa d’un patrimoni que acaba de ser declarat Patrimoni Mundial i que les polítiques preveuen explotar-ho econòmicament al màxim, massificant l’illa de Menorca potser a nivells tan alts com la resta d’illes de les Balears.