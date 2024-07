Absolt l'excomissari de la Policia Local acusat d'emmagatzemar pornografia infantil perquè el registre a casa va ser il·legal

El Jutjat Penal número 6 de Palma ha absolt l'excomissari de la Policia Local de Palma, JEC, d'un delicte de possessió de pornografia infantil.

Cal recordar que l'excomissari va ser jutjat a principis de juliol per la troballa de més d'un centenar d'arxius de pornografia infantil en un registre a casa seva.

Aquest registre es va realitzar després de trobar-se el 2023 un CD amb material pedòfil en un armari del qual havia estat el despatx del comissari fins a la seva jubilació el 2016, a la caserna de la Policia Local a San Fernando.

Ara, la jutgessa, en la sentència absolutòria, ha considerat il·legal la pràctica del registre esmentat al domicili de l'acusat. Segons la decisió, “tot i que existien raons per iniciar la investigació, en el moment en què va sol·licitar l'entrada i el registre no hi havia confirmació de la descàrrega ni podia vincular-se el material adquirit a la persona de l'acusat”.

“S'estima que la petició policial en què es recolzava la resolució judicial no estava prou fundada, ja que no tenia veritables indicis o sospites suficients”, afegeix la sentència.

En conclusió, refereixen que en el moment de dictar-se la interlocutòria d'entrada i registre no es van explicar tots els elements per fer el judici, i per això s'impedeix considerar legítima la mesura acordada --el registre domiciliari--. Consegüentment, l'obtenció de la prova no és vàlida.

Per tot això, s'absol l'acusat del delicte de tinença de pornografia infantil. Contra aquesta sentència cal interposar recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Balears.