La Justícia condemna a un any de presó un exdiputat del PP per distribuir pornografia infantil

Un Jutjat Penal de Maó (Menorca) ha condemnat a un any de presó Juan Carlos Grau, exdiputat del PP per Menorca al Congrés dels Diputats, acusat de distribuir pornografia infantil. Inicialment, la Fiscalia reclamava dos anys de presó per a l'exparlamentari popular, que finalment ha reconegut els fets i ha acceptat un any de privació de llibertat.

Tal com considera provat la Justícia després de l'acord de conformitat assolit aquest dijous entre Ministeri Públic i defensa, l'acusat emmagatzemava i compartia material en què apareixien nus menors d'entre deu i tretze anys, masturbant-se o mantenint actituds de caràcter sexual amb adults. La resolució judicial inhabilita a més l'inculpat a exercir, durant tres anys, qualsevol professió que impliqui contacte amb menors. Amb tot, la pena de presó ha estat suspesa, a petició de l'advocat de Grau, amb la condició que no cometi cap delicte en els propers dos anys.

En concret, el 24 de maig de 2022, segons informa el diari Menorca.info, la Policia Nacional va procedir a l'entrada i registre del domicili de Grau, a Ciutadella. Allà van confiscar el seu telèfon mòbil, en què tenia instal·lada l'aplicació 'Kik Live'. Al seu interior van trobar un total de 173.804 arxius en format fotogràfic i 17.246 arxius en vídeo, entre els quals hi havia el material pornogràfic infantil.

Segons les indagacions, l'acusat pertanyia a un grup en què, mitjançant l'anterior APP, compartia fotos i vídeos de caràcter pedòfil amb altres usuaris.

Grau va ser diputat al Congrés durant les legislatures IX i X (entre 2008 i 2015) i ha estat vocal a les Comissions d'Afers Exteriors, Interior, Defensa, Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible.

A Twitter, Grau retuitejà el 2016 un fals rumor del qual se n'havia fet ressò, al seu torn, l'excoordinador de Vox Antoni Camps, i que assegurava que simpatitzants de Podemos es trobaven orinant davant de la Catedral de l'Almudena de Madrid. La foto que recollia l'escena era, en realitat, la d'una protesta davant de la catedral de Buenos Aires. “Què podem esperar d'aquesta xusma que la seva màxima aspiració és: 'assaltar el cel'. Que actuï la fiscalia una vegada”, proclamava Grau.