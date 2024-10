Activen l'alerta taronja per pluges i tempestes a Mallorca i Menorca

El Servei d'Emergències 112 ha activat l‟Índex de Gravetat 1 (IG1) del Pla Meteobal per pluges i tempestes a Mallorca i Menorca.

Segons ha informat a la xarxa social X, aquest divendres s'espera una “jornada complicada” amb precipitacions que poden arribar als 50 litres per metre quadrat, i per això ha demanat precaució a la població.

L'IG1 s'activa quan la informació meteorològica permet preveure la imminència d'un fenomen advers amb elevada probabilitat de risc per a persones i béns i es declara en aquella situació en què es pot produir un fenomen advers a zones localitzades, l'atenció de la qual pot quedar assegurada amb els mitjans i recursos disponibles a les zones afectades però amb seguiment supramunicipal. Aquest nivell d‟alerta contempla una prealerta de mobilització de mitjans.

Per la seva banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha llançat aquest dijous un missatge “molt clar”: “La DANA segueix sobre Espanya. S'estan produint tempestes molt intenses, ahir a Andalusia, avui a Castelló. Seguirem així gran part de la setmana”.

Aemet ha traslladat aquest missatge a través del seu compte de Twitter per demanar precaució: “No només és que plou sobre mullat, sinó que molts recursos estan centrats en l'emergència de València. Actuar amb sentit comú i seguint indicacions de l'112, Delegació de Govern i Bombers”.

I ha demanat a la població que es mantingui informada: “No et confiïs. No tinguis sensació de falsa seguretat a zones del litoral on no plou”. Referent a això, ha matisat que moltes víctimes de la província de València s'han produït en zones on no plovia arrossegats per la riuada. “La crescuda d´un barranc es produeix molt ràpida”, ha postil·lat.