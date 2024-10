Activan la alerta naranja por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca

El Servicio de Emergencias 112 ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca.

Según ha informado en la red social X, este viernes se espera una “jornada complicada” con precipitaciones que pueden llegar a los 50 litros por metro cuadrado, por lo que ha pedido precaución a la población.

El IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declara en aquella situación en la que se puede producir un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este jueves un mensaje “muy claro”: “La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana”.

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de Twitter para pedir precaución: “No solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de València. Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de '112', Delegación de Gobierno y Bomberos”.

Y ha pedido a la población que se mantenga informada: “No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve”. A este respecto, ha matizado que muchas víctimas de la provincia de València se han producido en zonas donde no llovía arrastrados por la riada. “La crecida de un barranco se produce muy rápida”, ha apostillado.