Cinc rescats, cotxes arrossegats i torrents desbordats: els estralls de la DANA a Mallorca

El pas de la DANA per Mallorca ha deixat fortes inundacions a Portocristo (Manacor), on el desbordament del torrent de Na Llebrona s'ha endut embarcacions, terrasses i vehicles, que han quedat semisubmergits per la crescuda del nivell de l'aigua. El servei d'emergències del 112 ha advertit que, aquest dilluns al matí, el torrent podria tornar a desbordar-se.

Fins a les 9.00 hores, Emergències ha atès durant la matinada un total de 110 incidents com a conseqüència de les abundants precipitacions que han assolat l'illa, la majoria per inundacions a la via pública (36) i en baixos (34) de Manacor, Camps i Palma. Els equips també han prestat serveis a Calvià, Montuïri, Marratxí, Ses Salines, Pollença i Felanitx, Vilafranca, Algaida, Llucmajor, Binissalem, Sant Llorenç, Sóller, Porreres i Sencelles, segons les informacions difoses pel 112.

Per part seva, Bombers de Mallorca han portat a terme cinc rescats de persones que havien quedat atrapades arran de la pujada de l'aigua en carreteres i cales. Els incidents han tingut lloc, principalment, a les zones de Llevant i Migjorn de Mallorca, entre els quals hi ha el rescat d'un vehicle que ha quedat atrapat a la carretera entre Campos i la Colònia de Sant Jordi. Els efectius també han actuat per acumulacions a la Rafa Nadal Academy i al torrent de la zona de l'escorxador de Manacor.

El Consell de Mallorca ha informat que, a primera hora del matí, es troben cordades per inundació set carreteres de l'illa per les fortes pluges de la matinada.

L'Aemet, per la seva banda, ha avisat que aquest dilluns començarà la part “més adversa” de l'episodi i és probable que la DANA es desplaci cap al sud-oest fins a situar-se a les rodalies del golf de Cadis, alhora que produirà una ciclogènesi en nivells baixos donant lloc a una baixa en superfície a l'entorn del litoral sud peninsular entre la tarda i la nit. D'aquesta manera, la DANA evolucionarà “molt probablement” a una borrasca freda.

Com a conseqüència, a la Mediterrània s'establirà un vent de llevant que s'intensificarà dimarts i afavorirà l'arribada de gran quantitat d'humitat a l'est peninsular. S'esperen xàfecs molt forts sense poder descartar que arribin localment a intensitat torrencial, a més de ser persistents i anar acompanyats de cops de vent molt forts.

Sobre la localització de les pluges més grans, dilluns el més probable és que els nivells màxims s'assoleixin a Tarragona i Castelló, així com a l'Estret i, des de la tarda, també al sud-est peninsular.