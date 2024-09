Balears acumula un terç de les compravendes d'habitatges per part d'estrangers

Balears va acumular el segon trimestre de l'any el 33% de les compravendes d'habitatges executades per estrangers, segons ha publicat el portal immobiliari Pisos.com amb dades del Col·legi de Registradors.

A tot Espanya, el comprador estranger continua sent un dels dinamitzadors claus del mercat immobiliari, representant el 14,48% de les compravendes totals el segon trimestre d'aquest any.

Les cinc comunitats autònomes que acumulen més compravendes protagonitzades pel client forà són Balears (33,37%), Canàries (31,11%), Comunitat Valenciana (28,79%), Regió de Múrcia (23,58%) i Catalunya (16,11%).

“Espanya segueix sent un país molt atractiu per als inversors, tal com ens mostren aquestes dades. Els preus, encara amb la seva forta tendència a l'alça, segueixen definint una oferta residencial molt més competitiva que la d'altres mercats, cosa que permet al comprador estranger actuar com un agent dinamitzador necessari”, ha explicat Ferran Font, director d'Estudis i portaveu de Pisos.com.

Aquestes dades, malgrat una lleugera reculada experimentada l'últim any, es troben molt a prop del màxim històric de la sèrie, registrat el tercer trimestre del 2023, quan representaven el 15,44% de les compravendes totals. La tendència, però, és a l'alça, ja que fa deu anys, el segon trimestre del 2014, els estrangers acumulaven el 13,03% de les operacions.

“Comparant les dades del 2024 amb les del 2014, veiem que la tendència que es manté és que els ciutadans residents al Regne Unit són els principals interessats”, ha assenyalat Font, que revela que el que sí que s'ha produït és una “diversificació de els compradors”.

En aquest sentit, el portaveu ha detallat que el 2014 els britànics representaven el 15,77%, mentre que el 2024 aquesta xifra es redueix fins al 8,37%.

Així, el 2014, les primeres cinc nacionalitats després del Regne Unit eren França (10,11%), Rússia (8,08%), Alemanya (7,53%), Bèlgica (7,26%) i Suècia (5,93) %); mentre que en aquest darrer trimestre el van copar el Regne Unit (8,37%), Alemanya (6,98%), el Marroc (6,1%), Romania (5,31%), França (5,22%) i Itàlia (5,18%).